اتحاد الأدباء يسعى لبناء مقر مستقل

تاريخ الإضافة: الإثنين, 15 كانون1/ديسمبر 2014 09:43

الأخبار (نواكشوط) ـ أعلن اتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين عن شراء قطعة أرضية في مقاطعة تفرغ زينة، سيخصصها لبناء مقر مستقل مملوك للاتحاد، مؤكدا مباشرته للإجراءات التنفيذية للمشروع.

وأوضح أمين الإعلام بالاتحاد الشاعر المختار السالم، إن الاتحاد اشترى القطعة بمبلغ 14 مليون أوقية اقتطعها من المنحة المالية التي تخصصها الحكومة الموريتانية سنويا للاتحاد.

وتعهدت وزيرة الثقافة ببناء مقر بمواصفات عصرية لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين بعد أربعين عاما من تأسيسه في القطعة الأرضية المذكورة.