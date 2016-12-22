فوز باحث موريتاني بمسابقة أفضل 20 ابتكارًا أفريقيًّا

تاريخ الإضافة: السبت, 16 تشرين2/نوفمبر 2013 16:42

الباحث الموريتاني ببانا ولد محمد الأمينالباحث الموريتاني ببانا ولد محمد الأمينالأخبار (نواكشوط) ـ أعلن في العاصمة الفرنسية باريس عن فوز الباحث الموريتاني ذ.ببانا ولد محمد الأمين في مسابقة اختيار أفضل عشرين ابتكارا في أفريقيا، والتي تنظمها وزارة التنمية الفرنسية.

 

وسيتم عرض ابتكار ولد محمد الأمين بقصر الأليزيه في باريس، ويتعلق الابتكار بتحويل نبتة ضارة تنتشر في منطقة الضفة جنوب موريتانيا إلى فحم صديق للبيئة.

 

يذكر أن الباحث ببانا ولد محمد الأمين أستاذ بالمعهد العالي التكنولوجي بمدينة روصو عاصمة ولاية الترارزة.

 


مقابلة مع نائب مقاطعة أطار محفوظ ولد الجيد

والي آدرار للأخبار: الولاية منطقة خضراء وستستعيد دورها السياحي

وظائف ومناقصات

مناقصة لشراء معدات معلوماتية ومكتبة (الاقتصاد والمالي
فرص توظيف في دول الشرق الأدنى وشمال افريقيا
بيع 13 سيارة رئاسية بموريتانيا
بيع 2400 طنا من الزيوت النباتية بالمزاد العلني
مزاد علني لبيع 8557.920 طن من الأرز