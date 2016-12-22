افتتاح مهرجان قرطاج السينمائي بفيلم موريتاني

تاريخ الإضافة: الأحد, 30 تشرين2/نوفمبر 2014 10:50

الأخبار (نواكشوط) فتتحت مساء السبت في العاصمة التونسية الدورة الخامسة والعشرون لمهرجان "أيام قرطاج السينمائية" بعرض فيلم تمبكتو"، أحدث عمل للمخرج الموريتاني عبد الرحمن سيساكو.

وأقيم حفل افتتاح المهرجان الذي يستمر حتى السادس من ديسمبر، في "المسرح البلدي" (وسط العاصمة) الذي شيد سنة 1902.

وأمام المسرح، فرش السجاد الأحمر ليمشي عليه نجوم وضيوف المهرجان الذين أوصلتهم سيارات ليموزين فخمة، كما يحصل في المهرجانات السينمائية الكبرى.

وأعلنت السينمائية التونسية درة بوشوشة مديرة المهرجان، خلال حفل الافتتاح، أن "أيام قرطاج السينمائية ستتحول بداية من هذا العام إلى مهرجان سنوي بعدما كانت تعقد مرة كل عامين بالتناوب مع مهرجان أيام قرطاج المسرحية".

و"أيام قرطاج السينمائية" التي انطلقت دورتها الأولى سنة 1966 هي أقدم مهرجان سينمائي في المنطقة العربية وإفريقيا.