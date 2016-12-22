جامعة شنقيط العصرية تتسلم مجموعة من نفائس الكتب

تاريخ الإضافة: السبت, 15 تشرين2/نوفمبر 2014 06:56

تسلمت جامعة شنقيط العصرية الجمعة دفعة جديدة من الكتب النفيسة مهداة من مكز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث وقفا على مرتادي مكتبة الجامعة من طلبة العلم والباحثين.

و ضمت الكتب عناوين مختلفة من أمهات المذهب المالكي، وأعداد من مجلة المركز العلمية المحكّمة، بالإضافة إلى كتب بحثية.

وقد سلم الهدية الأستاذ محمد ولد الطلبه ممثل مركز نجيبويه للمخطوطات في انواكشوط. ويأمل القائمون على الجامعة أن تساهم هذه الخطوة في إثراء المكتبة المركزية للجامعة التي تحتوي على آلاف الكتب المفهرسة ألكترونيا ما يتيح للباحث سهولة انتقاء الكتاب.

وكانت الجامعة قد استفادت في إطار علاقاتها بالمؤسسات العلمية والثقافية المختلفة من مجموعة كبيرة من الكتب والمنشورات، كان آخرها شحنة وصلت الجامعة من مركز جاسر الثقافي في المملكة العربية السعودية.

وتوجد لدى الجامعة مكتبتان وقفيتان؛ إحداهما مكتبة الدكتور المرحوم جمال ولد الحسن ، والأخرى للشيخ عبدُ ولد أحمد رحمه الله.