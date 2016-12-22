إصدار بعنوان: مالي عودة الاستعمار القديم

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 05 تشرين2/نوفمبر 2014 22:40

واجهة الكتاب الجديد الصادر عن منتدى العلاقات العربية والدولية بالدوحةواجهة الكتاب الجديد الصادر عن منتدى العلاقات العربية والدولية بالدوحةالأخبار (انواكشوط) – أصدر منتدى العلاقات العربية والدولية في الدوحة كتابا جديدا الأسبوع الجاري تحت عنوان: "مالي عودة الاستعمار القديم"، وحمل الاصدار كتابات لعدد من الكتاب والباحثين الموريتانيين، حول الأوضاع في الجارة مالي.

 

وتضمن الكتاب المحاور التالية:

- العلاقة بين الأقوام والأعراق في مالي / عبد الله ممادو با.

- فرنسا في مالي عودة الاستعمار  / د محمد الأحمري.

- إقليم أزواد التشكل التاريخي وجذور الأزمة / عبد الودود ولد عبد الله.

- أزمة مالي الأسباب والتداعيات / سيد أعمر شيخنا.

- خريطة التنظيمات الوطنية والإسلامية في أزواد / محمد الحافظ الغابد.

- رؤية استشرافية للأزمة الأزوادية المالية / سيد أعمر شيخنا.

 

ويعتبر الإصدار الحالي من أوائل الإصدارات العربية واقع أزمة الشمال المالي، وتحاول الغوص في أعماقها، ومتابعة التطورات التي عرفتها، هذه المنطقة الأكثر سخونة في منطقة الساحل والصحراء.


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