ساوو تشارك في اجتماع إفريقي عن الثقافة والرياضة

تاريخ الإضافة: الأحد, 26 تشرين1/أكتوير 2014 15:49

الأخبار (نواكشوط) – من المقرر أن تشارك وزيرة الشباب والرياضة حالمتا ساوو في اجتماع إفريقي للجنة الفنية للشباب والثقافة والرياضة، الذي سيعقد 31 من أغسطس الجاري في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقد غادرت الوزيرة الموريتاني نواكشوط اليوم الأحد، ويرافقها ـ حسب الوكالة الرسمية للأنباء ـ مستشارها المكلف بالرياضة ومدير البرمجة والتعاون بنفس القطاع.