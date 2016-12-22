الاتحاد الوطني يكرم المتفوقين بمعهد روصو

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 13 تشرين2/نوفمبر 2013 10:44

الأخبار (نواكشوط) ـ أشرف قسم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا بالمعهد التكنولوجي في مدينة روصو بولاية الترارزة على تكريم المتفوقين الثلاثة من من مختلف التخصصات، بالإضافة إلى المتفوقين في السنة الأولى، وذلك يوم الاثنين: 11-11-2013م.

وقال رئيس قسم الاتحاد بالمعهد يوسف ولد الحاج خلال حديثه في حفل افتتاح الموسم الجامعي الجديد إن نقابته ستظل حريصة على حل مشاكل الطلاب، وحمل قضاياهم وإيصالها للجهات المعنية.

وأكد الاتحاد الوطني في إيجاز صحفي توصلت وكالة الأخبار بنسخة منه، إن النقابة الطلابية دأبت على تكريم المتفوقين من الطلاب "سعيا منها للرفع من المستوي العلمي والأكاديمي، وتشجيعا لروح التنافس على التفوق والتميز في صفوف الطلبة".





