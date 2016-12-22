تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 14 تشرين1/أكتوير 2014 19:55

إعداد / م. محفوظ أحمددوره في نشر علم السيرة وترسيخ محبة النبي صلى الله عليه وسلم

إن من المعلوم أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات تصديقه ومقامات الإيمان به وأمارات اتباعه؛ واتباعه شرط لمحبة الله الخالق المعبود بالحق لا إله إلا هو، كما جاء في القرآن المحكم والسنة الصحيحة.

وتحقق هذه المحبة منوط بمعرفة الوسائل التي تخبر عنه صلى الله عليه وسلم من علوم جنابه الشريف؛ كالشمائل والفضائل والخصائص، ودلائل نبوته... ثم علوم سيرته صلى الله عليه وسلم، التي من أهمها نسبه وحياته وغزواته وبعوثه وسراياه وصحابته... الخ.

ولتلك الأهداف النبيلة والغايات الجليلة، وعلى هذا العلم، قامت وتركزت أنظام أحمد البدوي بن محمدا، وخاصة نظم الغزوات ونظم عمود النسب. فكان لهما دور مشهود وتأثير محمود في ترسيخ محبته صلى الله عليه وسلم في نفوس المؤمنين، واستدراجهم للعناية بسيرته العطرة ودراستها بين فئات المجتمع؛ رجالا ونساء، وآباء وأبناء... بل لقد أصبح هذان النظمان من النصوص التي لابد للنساء من حفظها وتلقينها للأطفال، قبل دراستها في المحاظر دراسة علمية مفصلة، مما رسخ محتواهما في النفوس، ووسع دائرة انتشارهما وتأثيرهما في عامة الناس، وليس في أوساط النخبة العلمية فقط.

فكان لهذين النظمين بذلك الأثرُ الواضح في نشر علوم السيرة، سواء بإقبال الناس على تعلمهما، أو بما خُصا به من شرحِ وتعليقِ وتوشيحِ علماء هذه البلاد وغيرهم. حتى وُصف أحمد البدوي بأنه من "بث السيرة وأحيا أنساب العرب" بعدما كادت تختفي وتتفرق في ثنايا فنون التاريخ وعلوم القرآن والحديث. وشاع عند الناس قول مأثور: "من أراد تذوق محبة النبي صلى الله عليه وسلم وتدبر سيرته فليحفظ أنظام البدوي".

ولا غرو، فإن تبحر الناظم في هذا الفن وأصوله وفروعه وقدرته الفائقة في اللغة والشعر، أكسبا هذين المصَنَّفَين جمالا جذابا وأناقة أخَّاذة، بينما كان لصحة نقوله وصدق عاطفته جاذبية أخرى وتأثير عقلي ونفسي على المتلقين.

وقبل كل ذلك فإن إخلاص الناظم في نيته وابتغاءه وجه الله بأعماله، وعمق محبته لرسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان أقوى أسباب نجاحهما وأعظم دواعي قبولهما لدى الجميع.

وقد أبرز في مقدمتي نظميه (الغزوات والأنساب) ما لعلم السيرة النبوية وحياة الصحابــة من أهمية وفضل مستمدين من موضوعهما الشريـــف، وهو ـ كما قال في نظم الأنساب ـ خير ما جرت به أقلام الكتاب واشتغلت به أذهان العلماء:

عِلْمٌ به يُبْحَثُ عـن نُّورِ النَّبِي ** إذْ هُــــوَ في مَنصِبِـهِ المهَــذَّبِ

وبَعْـدَ أَن كَانَ وعَـن صَحابَتِهْ ** وأهْـلِ مَكَّـــةَ وأهـلِ طابَتِـهْ

والعلم ـ كما قال في نظم الغزوات ـ أفضليته مستمدة من فضل موضوعه، وعلوم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير ما ألف فيه المؤلفون وأفضل ما صنف فيه المصنفون:

وخَيرُه ــ والعلمُ تسمو رتبتُــه ** من فَضـلِ ما دلَّ عليه ــ سيرتُه

ومع أن أحمد البدوي ابتكر نظم عمود النسب خدمة للجناب النبوي وتجسيدا لمحبته، وإحياء لسنته المشرفة، وخدمة للشريعة المطهرة، فإن من العلماء من رأى له في نفس الوقت بعدا وطنيا وقوميا. وذلك مثل العلامة الحافظ محمد سالم بن عدود (1929-2009م) رحمه الله؛ حيث يقول، في شرحه المسجل بصوته لهذا النظم: إن "فيه فائدة عظيمة في حفظ أنساب العرب بهذه البلاد البعيدة عن مركز العرب (...) فنحن هنا كنا مضطرين إلى المحافظة على حياة العرب وتاريخ العرب وأمجاد العرب لأننا عرب. فلو تساهلنا في هذا أو فرطنا فيه لذهبت هويتنا وضعنا. وليس هذا عن تعصب ولكنه محافظة على البقاء".

وسَطِيته وموقفه من التصوف والتوسل

عاش أحمد البدوي بن محمدا في الفترة اللاحقة لحرب شرببه الشهيرة(1645-1674م) وهي فترة نهوض علمي في شتى المجالات، ولكنها أيضا فترة ازدهار التصوف، وانتشار مده إلى مستويات تجاوز بعضها أحيانا الضوابط الفقهية الشرعية، فامتزجت ببعض الاجتهادات الشخصية، والخرافات المحكية، والمبالغات الاجتماعية...

ومع انتشار التصوف وقدوم طرقه المختلفة من الشرق والشمال إلى منطقة الـﮕبلة، ترسخت ثنائية "الشريعة والحقيقة" أو "علم الظاهر والباطن" لدى كافة الأقوام.

إلا أنه من الجدير بالملاحظة والتنويه أن أحمد البدوي ـ كما هي حال والده وإخوته ـ لم تظهر لهم انتماءات صوفية "طرقية"؛ لا في التدريس ولا في التأليف. بل كان تمسكهم بالكتاب والسنة وظاهر الفقه وأصوله واضحا للعيان لا يخالطه شيء.

ولكن مع هذا لا نجد ما يوحي بمعارضتهم لتلك الثنائية المسلمة، ولا عن تأثرهم ببوادر ما يمكن تسميته بتحفظ: "الدعوات السلفية" التي تبلورت في العصر الثاني للمجيدري بن حبَّلَّ، الذي تركزت سلفيته على الدعوة للأخذ بالكتاب والسنة ونبذ الفروع وعلم العقائد (الكلام) ولكنه كان مع ذلك شديد التمسك بالتصوف.

وحري بنا أن نتساءل هنا كيف كان موقف أحمد البدوي من السجال الحاد بين لمجيدري بن حبل وأنصاره من جهة، والمختار بن بونا وأنصاره من جهة ثانية. وهو جدل كان يدور حول البدوي قريبا منه، لكن لم يرو عنه تدخل فيه ولا موقف مباشر منه.

وقد تكون العلاقة الوثيقة والصلات القوية له بطرفي ذلك الجدل، منبع حرج يجعل الحياد خياره الطبيعي؛ خاصة بعد اجتذاب ذلك السجال للنزعات الشخصية واستنفاره للعصبيات القبلية. وهذا ما تؤيده دعوة ابن بونا الآنف ذكرها لمساجليه للتحاكم على الرجل.

والذي تؤكده الروايات والآثار أن أحمد البدوي كان في الموقف الوسط المتمسك ـ من جهة ـ بالجانب الإيجابي في مواقف السلفيين عموما (لا نعني بالسلفية هنا آراء لمجيدري بن حبل، بل نقصد السلفية الرافضة أيضا لمنهج أهل الطرق الصوفية وثنائيتهم المعروفة: "الظاهر والباطن"، ولمبدأ التبرك والتوسل بالمخلوق...) وهو اعتماد الأصول الشرعية ونبذ البدع، والرافض ـ من جهة أخرى ـ المواقفَ السلبية لبعضهم؛ مثل "تبديع" أهل الطرق الصوفية، و"تشريك" المتوسل بالمخلوق مطلقا، و"تضليل" سالكي منهج الأشعرية...

لقد كان ببساطة متمسكا بثنائية من نوع آخر اشتهرت عنه وعن علماء أسرته، أيدتها آثارهم ألا وهي "العلم والاستقامة"، أي معرفة الأدلة الشرعية والتمسك بمقتضاها من ظاهر الشرع ومشهور الفقه المالكي، مع حسن الظن بالناس والتماس أحسن المخارج لسلوكهم في أنفسهم، والإنصاف في مخالفتهم.

ومن المفيد أن نضرب لهذه الوسطية مثالين عمليين نلمسهما في نظم عمود النسب:

الأول: حين تكلم على نسب عمر بن الخطاب رضي الله عنه خصه بعدة أبيات أشار فيها إلى حديث في البخاري ومسلم: «لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر» فقال:

وَجَــاءَ فِي الْحَدِيثِ أنَّ عُمَرَا ** مُحَــــــدَّثٌ وَأنَّ ذَلِـكَ يُــــــرَى

لِخَيْـــرِ أُمَّـــــةٍ وَكُــلُّ الْخُلَــفَا ** مُكَاشَفٌ لَّهُ وصَحْبُ الْمُصْطَفَى

لاَ يَتَشَـــوَّفُــــــونَ لِلكَرَامَــهْ ** لِلكَشْـفِ بَل لِّـنَيْلِ الاِسْتِقَامَهْ

وَقَلَّ مَن بِالْكَشْفِ مِنْهُـمُ اشْتَهَرْ** وَبَعْدَهُـمْ عَلَى الْخَلاَئِقِ ظَهَرْ!!

فكما أن مذهب أحمد البدوي قائم على التعظيم المطلق للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يرى تبعا لذلك خصوصية لأصحابه عن سائر الناس. وقد خص منهم هنا الخلفاء الأربعة، فقال إنهم مكاشف لهم؛ أي محدثون من الملائكة أو يُجري الله الصوابَ على ألسنتهم. ورتب على ذلك أمرا في غاية الأهمية وهو أن الصحابة، بمن فيهم الخلفاء الأربعة ـ مع ذلك ـ لا يبحثون عن "الكشف" ولا يرونه دليلا على الكرامة و"الوَلاية".

ولكن الناظم رحمه الله لا يقبل هذه التزكية لغير الصحابة. بل يستنكر بسخرية نقدية لاذعة كيف أن الصحابة، وهم من هم، قل من اشتهر منهم بالكشف وإن وقع له، بينما أصبح الناس بعدهم يدعون معرفة الغيب!.

وقد عبر بلفظ "الخلائق" للدلالة على "كل من هب ودب" كما يقال، إمعانا في الاستنكار!.

وليس هذا من باب تأويل أقوال الناظم وتوجيهها، بل نجد تأكيده لدى تلميذه وشارحه حماد بن الأمين رحمه الله، حيث يقول في شرح هذه الأبيات إن الصحابة رضوان الله عليهم لا يرون الكشف دليلا على "الوَلاية" وإنما يستدلون عليها بظهور الاستقامة، و"قل من الصحابة من اشتهر بالكشف، لكن لما ذهبوا ظهر على الأولياء، حتى كان في هذا الزمان أشرف من العلم المعمول به والصلاح والاستقامة. والخلق مشتغل بالغيب، واعمراه!".

وزبدة رأيه في هذا الأمر أن الوَلي الحقيقي موجود، ولكن علامة كرامته ـ إن كان لا بد من البحث عنه ـ الاستقامة على الأمر الشرعي، لا إظهار الكشف والحديث عن الغيب...

أما المثال الثاني المقابل فنجده في تنويه أحمد البدوي ببعض "الأولياء" أو "الأقطاب" من ذوي العلم والصلاح، مثل ثنائه على سيدي أحمد الحبيب اللمطي (1679-1744م) المعروف بقطب سجلماسه، وهو عالم وصالح مشهور بالكثير من الكرامات والمكاشفات! حيث قال (في سياق كلامه على عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة):

مِن نَّسْلِهِ الرَّائِقِ جِدًّا سَيِّدِي ** أَحْمَدُ قُطْبُ سِجْلِمَاسَ الْمُهْتَدِي

وكذلك يثني في نفس النظم على مؤسس الطريقة الصوفية القادرية عبد القادر الجيلاني (470-561هـ) حين يذكره عند الكلام على نسب عبد الله المحض بن الحسن المثنى بن الحسن السبط، ويصفه بالعالم الرباني فيقول:

والْمَحْضُ مِنْهُ الجَوْنُ وَالأَدَارِسَهْ ** عَنْ أَرْضِهِمْ أَجْـلَتْهُمُ الْعَبَابِسَهْ

وَالْجَوْنُ مُوسَى انتَسَبَ الرَّبَانِي ** إِلَيْــهِ عَبْـــدُ الْقَادِرِ الْجِـيْلاَنِي

ومثل هذه الوسطية بين محبة أهل العلم والفضل والصلاح والثناء عليهم وذكر كراماتهم، والإنكار على الجهلة من أهل الضلالة والبدع ممن يتظاهرون بمعرفة الغيب وينسبون لأنفسهم ضرا أو نفعا، لا تخلو أنظام البدوي من الدلالة عليها، وإن كان ذلك في الغالب بالتلميح المهذب والإشارة اللطيفة.

ولعل خير دليل قاطع وبرهان ساطع على سلامة مواقفه السنية، وعلو مرتبته العلمية، كما عكستها مصنفاته، هو تلقيها بالقبول من كافة علماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على اختلاف مذاهبهم وتباعد مشاربهم. ولدينا من ذلك مثال حي يتمثل في الشرحين الكبيرين على نظمه (عمود النسب) المذكورين في هذه المقالة.

فلقد شاء الله أن يكون أحدهما لعالمٍ صوفي من مغرب الوطن العربي؛ هو العلامة ابن انبوجه التجاني الشنقيطي، مؤلف كتاب: "نزهة الأذهان في ضبط ورد الشيخ التجاني".

والآخر لعالم سلفي من أقصى مشرق ذلك الوطن؛ هو العلامة محمود شكري الألوسي العراقي، صاحب المؤلفات العديدة في الرد على أهل الطرق والتصوف، مؤلف كتاب "غاية الأماني في الرد على النبهاني" و"فصل الخطاب في شرح مسائل الجاهلية للإمام محمد عبد الوهاب"!.

فقد تلقف كل واحد منهما، في موطنه وزمنه، نظم البدوي ونال الغاية من إعجابه وتزكيته، وبذل الوسع في شرحه ونشره بكيفيته.

أنظام أحمد البدوي وشروحها

لأحمد البدوي ثلاثة أنظام في السيرة النبوية وما يتعلق بها من أنساب العرب وتاريخها وفتوح الإسلام العظيمة. وقد اشتهر منها الأولان المذكوران فقط، ونالا كثيرا من الشروح والتوشيحات والطرر، من الموريتانيين وغيرهم. أما النظم الثالث فهو نظم الفتوحات (ويعرف أيضا بنظم خاتمة الأنساب) بدأه بحادث وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

تُوُفِّيَ النَّـبِيُّ بَيْـــــنَ حَاقِـــنَـــــهْ ** بِنْتِ أبِي بَكْـــرٍ وَبَيْنَ ذَاقِنَـهْ

ثم بيعة أبي بكر:

وَبَايَعَتْهُ النَّاسُ غَـيْــــرَ سَعْـــدِ ** وَارْتَدَّ مَن كَانَ قَرِيـبَ الْعَهْـدِ

فَسَاسَهُــمْ وَفَتَـــحَ الْيَمَامَــــــهْ ** وَقَتَــــــلَ الْوَغْــــدَ أَبَا ثـُمَامَــــهْ

وتطرق فيه لقتال أهل الردة في عهد أبي بكر، ووقائع الفتوح الكبرى في خلافته وفي خلافة عمر رضي الله عنهما. وأشار بالاختصار إلى خلافة عثمان وخلافة علي رضي الله عنهما وما جرى فيهما من الأمور الخطيرة... ثم إلى أول الخلافة الأموية باختصار. ويبدو أن هذا النظم لم يكتمل أو ضاع آخره.

ولا ريب أن نظم عمود النسب، وهو موسوعة في السير والأنساب والتاريخ والأدب، قد حظي بعناية وشهرة لم يصلها غيره. وذلك لجزالة وجمال نظمه الشعري وصحة وثراء مضمونه العلمي.

ومن بين الشروح الكثيرة التي وضعها عليه الموريتانيون خصوصا، شرح العلامة ابن انبوجه (خزانة الأرب في معرفة أنساب العرب) الذي لم يكن ـ مع ذلك ـ معروفا ولا مذكورا.

موسوعة ابن انبوجه على عمود النسب

"خزانة الأرب في معرفة أنساب العرب" لسيدي عبد الله بن سيدي محمد بن محمد الصغير بن انبوجه العلوي التشيتي. هذا الشرح، كما إلى ذلك أشرنا، هو أوسع الشروح التي تناولت نظم عمود النسب لأحمد البدوي. بل يبدو لي من خلال ما اطلعت عليه منه أنه أضخم كتب السيرة والأنساب، بالإطلاق!

وقد طالعتُ من هذا الشرح الجليل في السنة الماضية (2013م) الجزءَ الثالث والجزء الثامن. وهما موجودان بالمكتبة الوطنية الفرنسية بباريس، وتناولتهما في دراسة هي أصل هذه المقالة وغيرها. (وقد تمكن الباحث المحقق الدكتور سيداحمد ولد الأمير من العثور على أجزاء أخرى من هذا المخطوط المهم، وكتب عن ذلك مؤخرا كتابة مفيدة، وكذلك فعل الأستاذ المعلوم بن لمرابط). غير أن أكثر هذا الشرح (الموسوعة) لا يزال مختفيا، وما وجد منه مبعث ضائع بين مخطوطات أخرى في فنون شتى.

وربما كان سبب عدم تداول هذا الشرح الكبير، بل وعدم ذكره في المراجع المعدودة، تهريب أصله إلى فرنسا، وضياع بعض أجزائه، لاسيما الجزء الأول الذي قد يتضمن التعريف بالناظم وبالشارح نفسه أيضا.

وقد كان أول من أطلعني على وجود هذا الشرح العلامة الدكتور أحمدُ (جمال) بن الحسن ـ رحمه الله ـ سنة 2000م. وذكر لي أنه يوجد بالمكتبة الوطنية الفرنسية بباريس ضمن مجموعة المكتبة العمرية (نسبة إلى الحاج عمر بن سعيد الفوتي تال (1796-1863م)، ولكنه مضاف في فهرس تلك المكتبة إلى والد المؤلف سيدي محمد بن محمد الصغير. وقد تأكد من حقيقته بحكم معرفته الكاملة بنظم البدوي.

وكان رأس الخيط الموصل إلى كل ذلك عثور المرحوم جمال على كتاب "ضالة الأديب" لنفس المؤلف في باماكو بجمهورية مالي. وكان مخطوطا موريتانيا نادرا، أو كما قال هو عنه: "كنزا دفينا من كنوز التراث الشنقيطي".

والواقع أن لهذا الشرح أهمية كبيرة، ليس من الناحية العلمية والأدبية العظيمة فحسب، ولكن لأنه يذكر بعض مؤلفات سيدي عبد الله بن انبوجه التي لم تذكرها المصادر مطلقا، بما فيها ضالة الأديب. كما يحفل بمكنونات ثمينة وطرائف مفيدة عن تاريخ هذه البلاد وحياة ومؤلفات بعض علمائها وأعلامها، مما فات كثير منه المصادر الشحيحة المتوفرة.

ولكن ما يسمح به القائمون على المكتبة الوطنية الفرنسية حتى الآن هو نشر صور مسحية من مخطوطات مكتبة آل انبوجه باسم "المكتبة العمرية" بسيـﮔو أو "حصيلة الكولونيل أرشينار من المخطوطات"، بالإضافة إلى فهرس عام لا يستفاد منه الغرض الحقيقي إلا بضربة حظ!.

أما باقي المعلومات المهمة، عن مصدر هذا المخطوط وبقيته، وكيف انتقل من الصحراء الشنقيطية إلى باريس بدون "جواز" ولا تأشيرة... فيحتفظ به الفرنسيون لأنفسهم بعيدا عن الأعين!.

ولا بد من الإشارة أيضا إلى أن بصمات الإدارة الكولونيالية الفرنسية، التي لا تكنُّ الكثير من الاحترام والفهم لهذا التراث العربي، واضحة في عملية التصنيف نفسها من الداخل. حيث تعاني كل من النبذتين اللتين عثرت عليهما ـ على الأقل ـ بعض النقص والتقهقر والاضطراب في أوراقهما. وتختلط بهما أوراق من مخطوطات أخرى، دون أن يؤثر ذلك على عملية ترقيم وتصنيف النبذة كما لو كانت كتابا واحدا كاملا ومرتبا.

بل إن المصنفين في المكتبة الفرنسية لم يلقوا بالا لما دُوِّن بوضوح على غلافي الجزأين: الثالث والثامن، على الأقل، من اسم الكتاب الصحيح ونسبته لمؤلفه الحقيقي عبد الله بن محمد بن محمد الصغير بن انبوجه؛ فقد سموه "خزانة الأدب" ونسبوه في قسم المؤلفين ـ كما فعلوا في الفهرس العام ـ إلى والده محمد!.

وعلى العموم يبدو أن المؤلف يكنُّ من الإعجاب الكثير لأحمد البدوي بن محمدا وعلمه، ويحتفل به وبنظمه عمود النسب أي احتفال، سواء من خلال كثرة النسخ التي جمعها من هذا النظم، أو من خلال استحساناته لأقواله وترجيحاته، وانتصاره بالأدلة لرأيه عند تعدد الروايات.

وتجدر الملاحظة هنا إلى أن ما أشار إليه أحد الأساتذة الكتاب المقتدرين في مقال منشور مؤخرا، من ذكر ابن انبوجه "لأوهام" أوردها الناظم كان خطأ بسبب التسرع والاجتزاء في قراءة كلام له من مبحث مستقل في أصول الأمم. فقد أورد ابن انبوجه في ذلك المبحث كلاما نسبه لكتاب " الجمان في مختصر أخبار الزمان" للعلامة محمد الشطيبي زعم فيه أن سام بن نوح امتد به العمر ثلاثة آلاف سنة حتى طلب الموت بعد زمن إبراهيم عليه السلام. فعلق في دفعه لهذا الزعم بأن "ذلك أحد المواضع التي سار له الوهم فيها في كتابه ذلك (الجمان) والتي تتبعها فأحصاها..." وقد ذكر منها البعض في مواقع أخرى من الكتاب.

وقد حسب الكاتب أنه يعني بصاحب الكتاب (الشطيبي) صاحب النظم (البدوي) الذي لم يتطرق أصلا لهذا الموضوع في نظمه!.

يتضمن هذا الشرح الموسوعة كما أسلفنا الكثير من المباحث التي كل واحد منها يمكن أن يكون تأليفا مستقلا. ولا غرو فهو قد حشد من المصادر والمراجع ما يحير الأذهان توفره واجتماعه في ذلك الزمن في هذه البلاد. حتى إنه عقد بابا خاصا لذكر هذه الكتب وأسماء مؤلفيها ورتبها فيه وذكر عددها بدقة حيث بلغت "ثلاثمائة وخمسين (350) كتابا في أربعمائة وسبعين (470) جزءا"! في شتى الفنون. ونبه إلى ما دعاه لذلك فقال: "أتينا بعد هذه الكتب لنسلم في النقل من الدرك والاعتراضات". "وقد قدمنا أن نسبة الفائدة إلى مفيدها من الصدق في العلم وشكره وأن السكوت على ذلك من الكذب في العلم وكفره".

ومن بين هذه الكتب الكثير من المؤلفات الموريتانية، منها ما هو مفقود ومنها ما لم يذكر أصلا. ومنها خاصة شرح حماد بن الأمين بن محمدا بن أبي أحمد المجلسي ـ الذي ينسبه غلطا إلى غير قبيلته ـ لنظم عمود النسب نفسه. مما جعلنا نتأكد أن هذا المسرد هو جزء من خزانة الأرب حيث قال: "وأما كتب الأدب فهي عين المسألة في هذا الكتاب وهي شرح العلامة حماد بن أبي أحمد اليعقوبي على هذا النظم".

ويبدو أن ابن انبوجه قد ألف هو أيضا نظما في أنساب العرب، أو بطون قريش خاصة، على شاكلة نظم عمود النسب وضع عليه شرحا مزجيا يميل إلى الاختصار؛ وهو منهج مخالف لمنهجه في شرح نظم البدوي. وفيما وجدت منه رأيت التصريح بأنه من نسجه، مثل قوله: "أما عقب عبد الله بن عباس حبر الأمة فأشرت إليه بقولي"... الخ.

وأرجح أن هذا الكتاب هو جزء من موسوعة خزانة الأرب، فهو بنفس الخط والتنسيق والحجم، إلا أنني لم أجد بدايته ولا ختاما صريحا له؛ حيث قال في آخر ما وجدت منه: "... انظر الجمهرة وحواشي أنساب البدوي رحمه الله تعالى... وبهم ينتهي ذكر بطون قريش وولد النضر بن كنانة. تقبل الله منا ما اشتغلنا به آمين".

وعلى كل حال كان ابن انبوجه في نظمه هذا شديد التأثر بنظم أحمد البدوي لعمود النسب، مسترشدا به، مقتديا بأسلوبه وعباراته أحيانا، كما يتضح من النموذج التالي؛ يقول ابن انبوجه:

ومن بطونهم بنو عدي * أي ابن كعب فئة الرضي

أبي الفتوح نور الاسلام المبين * عمر المسمى أمير المؤمنين

يقول أحمد البدوي:

سراج أهل الجنة البر الأغر * ابو الفتوح نور الاسلام عمر

ويقول ابن انبوجه:

ومن بني سبط النبي حسين * جماعة الطف بدون مين

سلسلة الذهب من أولاده * أهل صفاء الله مع وداده

يقول البدوي:

سلسلة الذهب من ضئضئه * وهو إذا أخذت في لؤلؤه

أنظام البدوي في المشرق العربي

بينما لم يبرح أحمد البدوي مواطنه البدوية في الـﮔبلة، فقد طارت مؤلفاته إلى أقاصي البلاد، وخاصة في المشرق. فتحدث عنها الدارسون والشارحون بدهشة وإعجاب؛ مع شكواهم من عدم معرفتهم بصاحبها، الذي ينسبونه جميعا إلى شنقيط موريتانيا، ضاربين به مثلا على عظمة علماء هذه البلاد وغزارة ودقة علمهم.

إن نظم عمود النسب قد اشتهر باعتباره نصا علميا محظريا يعتمد عليه الطلاب في دراسة السيرة النبوية وأنساب العرب، حفظا ودرسا. ومن ثم انتشر في الآفاق. فقد عرفه المغربيون والمصريون والحجازيون والنجديون: أرجوزة شنقيطية بديعة، جامعة لأنساب العرب وسيرة خير الخلق صلى الله عليه وسلم. فكثرت نُسخه وتعددت، وظلت مع ذلك متماسكة لا تغيير ولا تحريف فيها، ولا نقصَ ولا زيادة.

وقد وجدنا ـ مثلا ـ صورا لنُسخة من نص هذا النظم لدى مكتبة الجامع الأزهر، كتبت بخط مصري، على الورقة الأولى منها: "هذا كتاب عامود النسب في أنساب العرب للشيخ أحمد البدوي الشنقيطي غفر الله لنا وله..." وفي نهايته: "وبعد فيقول راجي نوال الأماني الفقير إلى الله عبد الله الزمراني: قد تم نسخ هذا الكتاب المستطاب بقلمي القاصر في 23 ربيع الثاني سنة 1312هـ".

وعلى هذه النسخة ختم أزهري يقول: "وقف هذا الكتاب ورثة المغفور له سليمان باشا أباظه بالجامع الأزهر سنة 1316هـ". وهو مصنف بالمكتبة الأزهرية في القاهرة تحت الرقم 323141.

كذلك وجدنا منه صورة نسخة كاملة بخط شنقيطي في مكتبة الحرم بمكة المكرمة يعود تاريخ نسخها إلى سنة 1285هـ.

كما رأيت صورة نسخة أخرى منه مبتورة (إلى البيت 815) بمكتبة جامعة الملك سعود برياض نجد بخط رقعة مشرقي محلي، تعود لمنتصف القرن الرابع عشر الهجري, وقد تم تصنيفها سنة 1397هـ تحت رقم 1675.

أما نظم الغزوات الذي تدل تسجيلاته المسموعة على كثرة دراسته في بلاد الحرمين والشام (الأردن وسوريا) فقد ساهم في انتشاره شرح العلامة السعودي محمد بن حسن المشاط المسمى "إنارة الدجى" والذي طبع ثلاث مرات قبل سنة 1977م، وتوالت طبعاته بعد ذلك. وهو شرح جيد مقتبس كله ـ تقريبا ـ من شرح حماد بن الأمين المجلسي الموريتاني المسمى "روض النهاة"، فجاء مقلدا له مقتفيا نسجه وعباراته واستطراداته أحيانا كثيرة.

اكتشاف شرح الألوسي العراقي

"شرح منظومة عمود النسب وأخبار أخيار سلف العرب من ذوي الحسب"

هذا هو الاسم الذي اختاره محمود شكري الألوسي العراقي البغدادي لهذا الشرح المستفيض على نظم عمود النسب لأحمد البدوي المجلسي الشنقيطي.

هو أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد أبي الثناء الألوسي، ينتمي إلى أسرة الألوسيين الشرفاء. عالم ومصلح عراقي، جده هو العالم المفسر الشهير أبو الثناء محمود الألوسي صاحب "روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني".

ولد في بغداد سنة 1273هـ/1856م. تربى في أسرة علمية ودرس على أبيه ثم عمه وغيرهما. ونبغ في شتى العلوم. وقد نشأ صوفيا على سُنة والده وجده. لكنه ما لبث أن فسخ ذلك النهج وأخذ بالمذهب السلفي الوهابي المناهض له.

توفي الألوسي في بغداد سنة 1342هـ/1923م، تاركا عددا كبيرا من المؤلفات القيمة في شتى العلوم الإسلامية والعربية، تفوق الخمسين؛ منها "بلوغ الأرب في لسان العرب" الذي فاز باختيار وجائزة لجنة الألسنية الشرقية في استوكهولم بطلب ورعاية ملك النرويج سنة 1889م. ومنها "صب العذاب على من سب الأصحاب". ومنها شرح منظومة عمود النسب التي بين أيدينا.

وهذا الشرح المهم لم نستطع حتى الآن مطالعته مباشرة، وما زال من الصعب الحصول على صورة منه، نتيجة لحال الاضطراب في العراق. ولكننا حصلنا على وصف شامل له ومقتطفات واسعة منه نشرتها مجلة المجمع العلمي العربي الصادرة بدمشق في رمضان 1341هـ/ ابريل 1923م. كما ذكرته مجلة "المنار" التي كان يصدرها العلامة اللبناني محمد رشيد رضا (1865-1935م) من القاهرة في عددها الصادر في 29 ذي القعدة 1342هـ/ 2/7/1924، في تأبين خاص للعلامة الألوسي، الذي كان ذا صلة برشيد رضا.

ورغم أن هذا الكتاب لم يطبع حسب علمي فقد لقي اهتماما وانتشارا في العراق وخارجه. فقد عثرتُ على إحالات علمية عديدة له، يتضمن بعضها مقتطفات منه ووصفا لنسخه المخطوطة.

وممن ذكره عباس العزاوي (1890-1971م) في كتابه "عشائر العراق" كمرجع؛ مُصحِّحا اسم الناظم (على ما جاء في كتاب الوسيط) حيث قال عنه: "شرح منظومة عمود النسب: الأصل للشيخ أحمد البدوي المجلسي الشنقيطي البوحمدي. شرحها الأستاذ المرحوم السيد محمود شكري الألوسي. و[هذا] الكتاب المهمّ في العشائر القديمة والتعرض لبعض المعاصرة منها لا يزال مخطوطاً، وعندي المجلد الثاني منه".

كذلك جاء ذكره في قائمة مؤلفات محمود شكري الألوسي في عدد كبير من الكتب والمراجع العراقية، كمقدمة كتاب "غاية الأماني في الرد على النبهاني" المنشور سنة 2001م بالسعودية بتحقيق الداني بن منير آل زهوي، الذي يقول في عد مؤلفات الألوسي الحفيد:" شرح منظومة عمود النسب وأخبار أخيار سلف العرب: والمنظومة هي للنسابة الشيخ أحمد البدوي المجلسي الشنقيطي البوحمدي. وهي في مكتبة الأوقاف العامة برقم 24353، و[توجد منها] نسخة بخط العلامة محمد بهجة الأثري في خزانة كتبه."

وذكره بكر أبو زيد في كتابه طبقات النسابين المطبوع سنة 1987م، وقال إن الألوسي كان يحفظ منظومة أحمد البدوي الشنقيطي، مستدلا بها على أن "هذا القطر الموريتاني لأهله فضل عناية بالتاريخ والأنساب وأشعار العرب وأخبارها".

كما ورد ذكره والتنويه به في كتاب "أعلام العراق" للعلامة محمد بهجة الأثري، المنشور سنة 1926م.

وقد نشر الشيخ مرشد الحيالي (وهو عراقي معاصر) مقالا تحت عنوان "جولة مع مؤلفات الألوسي ـ رحمه الله ـ المطبوعة والمخطوطة" ذكر فيه أن شرح منظومة النسب وأخبار سلف العرب: قد أكمله المؤلف بخطه سنة 1340هـ/1917م. وأن "هذه المخطوطة توجد (في بغداد) على قسمين الأول: في مكتبة الأوقاف برقم 4353 والثاني: في مكتبة المتحف برقم 8772، ونسخة أخرى برقم 8762 في 671 صفحة". وذكر أن هذا الكتاب المخطوط في حوالي ألف صفحة "لا يزال محفوظا بحمد الله". وزاد "أنه توجد مخطوطة أخرى بعنوان (تعليقات على منظومة النسب) في مكتبة الأوقاف رقم 24353 في 23 صفحة". ولا ندري هل هذه "التعليقات"هي جزء أو نسخة أخرى من أجزاء شرح الألوسي، أم هي شرح آخر لنظم أحمد البدوي؟ (مع ملاحظة التشابه في الأرقام).

(يتبع)