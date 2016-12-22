مشاعر حاج عالق! (شعر)

تاريخ الإضافة: الإثنين, 13 تشرين1/أكتوير 2014 17:29

أ.المختار مقامإليك أبي و إليكن أخواتي، يا أعز رفقة إلى أعز موصول، حفظكم الله في حجتكم المبرورة! و التي بلا شك أغبطكم عليها، أكتب هذه الخاطرة بعد ما "حَشا قلبي مِن لاعجِ الشوقِ ما حشا" و بعد أن رتبت كل أموري! و جمعت حقائبي على ترانيم "يا راحلين إلى منى" للرائع المرحوم البرعي، ليحبسني العذر!

متمثلا في تلك التأشيرة المفروضة على كل من سولت له نفسه تلبية دعوة إبراهيم!! شأني في ذالك شأن المئات من أبناء الوطن بسبب عبث و تلاعب وكالات الحج هذا العام بهذا الركن الهام من اركان الإسلام !! لكن نحمد الله سبحانه و تعالى أنه ما من أحد يستطيع جبر القلوب على أخذ التآشير إلى هناك !!

وجــودي هاهنا امــــرٌ مَــريـجُ **** و ذات النـخــل يـمـمها الحـجيـجُ!

و زاروا بالمدينة قـبـر طــه (1) **** و منـبــــره يُـعــطِــرهــم أرـيــــجُ

و من كل الفِـجاج أتوا فـهاهـم **** يُـلبــون الـنــدا و لـهـم عـجــيــجُ

و بالبيت العتيق يطـوف جمـع **** و يسعي البعض، منظرهم بهيجُ!

و باتوا في منى أنقى صعـيد! **** و بالــركــن الـعـظـيم لـهـم دروجُ

و يوم النحر كم أدمى فـؤادي! **** بــقائي في البـــلاد بـهـا امـــوجُ

أبي! يا رفقتي! عـــز التحاقي **** بكم و الشوق في صـدري مزيجُ

أرافـقـكم بـقـلبي فاعـذروني! **** بــه زوروا و عـوجــوا إذ تـعـوجـوا

فـجسمي عالق يشكو اكتواءا **** بـنــار الشــوق أضـنـاهُ الأجـيــجُ

و إني مـبـتلـى! إني سقـيـم! **** شِغـاف القلب يسكنها الهـجيجُ

إلى ام القـرى يـهـفو فــؤادي **** و طــيـبةُ وجـــدُها دومـا يـهـيــجُ

أهيم... و لـيتـني طيـر طليـق **** بساحتهـا فـكـم يحـلو الـولــوجُ!

مشاعـر لا أبالي العـذل فـيـها **** تَسـاوى الخل عنـدي و المليـجُ

سأدعـو الله مـغـفـرة و عـفــوا **** و طول العمر، ما بقي الـهــزيـجُ

و يُـســر الحـج أسألـه تـعـالى **** لـعـل الـذنـب تـغـسله الـثـلـوجُ

(1)عليه أزكى الصلاة و اتم السلام



أبي! أخواتي! إذا ذكرتم الله عند المشعر الحرام، لا تنسوني من صالح الدعاء وادعوا الله لي بتيسير الحج في العام القادم بحول الله. و اتمنى لكم عودة ميمونة إلى أرض الوطن!