جامعة شنقيط العصرية تتيح لطلابها التسجيل للدكتوراه

تاريخ الإضافة: الإثنين, 13 تشرين1/أكتوير 2014 13:35

افتتحت اليوم الاثنين بجامعة شنقيط العصرية السنة الجامعية الجديدة 2014-بعدما وضع القائمون على الجامعة ترتيبات الانطلاقة من برمجة الدروس والدوام الإداري في ظل نظام العطلة الجديد .

وتتيح الجامعة برسم السنة الجامعية الجديدة لطلابها - حسب إيجاز أصدرته وتوصلت الأخبار بنسخة منه - التسجيل في مرحلة الماستر في شعب:

-الدراسات الإسلامية

-الشريعة والقانون

-الاقتصاد الاسلامي

-اللغة العربية وآدابها

كما تتيح التسجيل في مرحلة الدكتوراه عن طريق التنسيق المشترك بين الجامعة وشركائها في مختلف التخصصات الشرعية واللغوية، وقد استحدثت لذات الغرض مركزا للدكتوراه تم تسجيل عشرات الطلاب فيه، وقد أبرمت الجامعة جملة من اتفاقيات التعاون مع مؤسسات جامعية ومنظمات دولية يرتكز على تشجيع التعاون وتبادل التجارب والخبرات العلمية والمهنية و تطوير البحث التربوي والعلمي و تنمية الكفاءات الأكاديمية والتربوية والتواصلية والمهنية للأطر الإدارية والتربوية

وقد شمل هذا التعاون إيفاد عدة بعثات إلى الجامعة قامت بمحاضرات وشاركت في لجان نقاش بعض الرسائل.