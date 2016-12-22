أيام تحسيسية بمدينة مونغل

تاريخ الإضافة: الأحد, 12 تشرين1/أكتوير 2014 14:04

الأخبار(نواكشوط) - افتتحت زوال أمس السبت بمدينة مونغل بولاية كوركل أيام تحسيسية حول مفاهيم الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية والمواطنة من أجل تنمية مستديمة وذلك بحور والي الولاية.



وتتضمن أنشطة الأيام التحسيسة التي تستمر يومين على نقاقش عدد من المواضيع أبرزها علاقة المنتخب بالمواطن ودورالتعليم والشباب والنساء في التنمية .



وسيشارك في النقاشات نحو 30 عالما وإمام مسجد إضافة إلى 120 شابا و150 شابة هم مجموع المشاركين في الأيام التحسيسية.





وقد أكد عمدة مونغل باب أحمد ولد سيد محمد ول اعل ولد ابراهيم في كلمة له بالمناسبة على ضرورة اعطاء اهمية قصوى للتوعية والتثقيف المدني الذي يعتبر الحجر الاساس لاي تنمية مستديمة.



