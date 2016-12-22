نواذيبو : مندوبية الشباب تتلاعب بالكتب

تاريخ الإضافة: الخميس, 09 تشرين1/أكتوير 2014 08:29

الأخبار(نواذيبو)- تلاعبت مندوبية الشباب والثقافة والرياضة بمخزون من الكتب كان حول إليها من دور الكتب فى العاصمة الاقتصادية نواذيبو.



وبدا جليا العبث بالكتب من خلال حشرها فى احدى الزوايا الضيقة من المندوبية، ورميها دون تقدير لها وسط خيبة أمل مرتادي هذا المرفق الثقافي فى المدينة.



ويقول عاملون في الحقل الثقافي إن أسلوب التعاطي مع الكتب لم يكن فى المستوى حيث تم رميها ، وتعريضها للضياع بدل توزيعها على المؤسسات التعليمية ، معتبرين هذا التصرف إساءة إلى العلم والمعرفة.



وكان مخزون الكتب التى كانت متواجدة بدور الكتب فى المدينة قد حول إلى المندوبية قبل سنوات وسط انتقادات واسعة من الباحثين لأسلوب التعاطي مع الكتب.