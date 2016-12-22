انطلاقة الأيام الثقافية لرابطة المواهب بأغشوركيت

تاريخ الإضافة: السبت, 27 أيلول/سبتمبر 2014 13:41

الأخبار (ألاكـ) – انطلقت مساء أمس الجمعة 26 – 09 – 2014 الأيام الثقافية والشبابية التي تنظمها رابطة المواهب للثقافة والإبداع في قرية أغشوركيت التابعة لمقاطعة ألاك بولاية البراكنه، وذلك في ختام موسم ثقافي عرف تنظيم عدة دورات تطويرية فضلا عن بطولة رياضة.

وجرى حفل انطلاقة الأيام الثقافية بحضور عدة مشايخ من أهل القرية، وجمهور معتبر، كما عرف محاضرة مع العلامة محمد عبد الرحمن ولد أحمد الملقب ولد فتى تحت عنوان: "التغيير من خلال القرآن الكريم".

رئيس اللجنة التحضيرية للأيام الثقافية الناجي ولد محمدا قال في كلمة افتتاحية للحفل إن أهل الرابطة أقسموا منذ انطلاقتها أن يضربوا في كل شعاب العمل الشبابي بسهم، ولذلك نظموا بطولة رياضة شارك فيها 25 فريقا رياضيا من فئات عمرية مختلفة، كما نظمت الرابطة عدة دورات شرعية في التفسير وفي الحديث وفي عدة كتب فقهية.

وأكد ولد محمدا أن النسخة الحالية من الأيام الثقافية هي الثالثة من نوعها، مخاطبا طاقم وجمهور الرابطة الثقافية بقوله: "ها أنتم بحمد الله توقدون الشمعة الثالثة من شموع رابطتكم الثقافية"، مردفا أنهم بذلك "يستحقون التهنئة على صبرهم في المواطن، وعطائهم المتدفق، وإيمانهم الوثاب".

ورحب ولد محمدا بكل شباب القرية، مضيفا أن الرابطة الثقافية تفتح أبوابها لكل الشباب، شعارها في ذلك "يا باغي الخير والعطاء أقبل، فحي هلا نواصل العمل، ونبني مستقبل الثقافة وننشر الوعي".

وعرف اليوم الثاني من الأيام الثقافية محاضرة مع الدكتور محمد حبيب الله ولد عبدو تحت عنوان: وفقات مع التاريخ، فيما سيتعرف تنظيم محاضرة مسائية مع الأستاذ محمدو ولد البار تحت عنوان: "كيف نفهم الإسلام من خلال القرآن؟".

وتستمر الأيام الثقافية لمدة أربعة أيام، تتضمن عدة محاضرات علمية، ودورات تطويرية، كما ستختم بتوزيع جوائز الفرق الرياضية الفائزة في البطولة الرياضية التي نظمتها الرابطة، وكذا جوائز للفائزين في الدورات الشرعية والتطويرية.