مهرجان ثقافي ببلدية بولنوار

تاريخ الإضافة: السبت, 27 أيلول/سبتمبر 2014 07:01

الأخبار(نواذيبو)-انطلقت الليلة البارحة ببلدية بولنوار الريفية الواقعة على بعد 90 كلم من العاصمة الاقتصادية نواذيبو فعاليات النسخة الثانية من مهرجان الثقافة والسياحة وسط حضور رسمي واقليمي.

وقال عمدة بلدية بولنوار أحمد ولد باري إن النسخة الثانية من المهرجان الثقافي ستشكل إضافة نوعية لإحياء الساحة الثقافية المحلية على مستوى البلدية ، مشيرا إلى أنها تميزت بمشاركة من المغرب واسبانيا.

وأشار العمدة الذى كان يتحدث فى افتتاح المهرجان إلى أنه يشكل حدثا ثقافيا من شأنه إنعاش الساحة الثقافية والفنية والأدبية علاوة على كونه فرصة فى التعريف بتراث المنطقة الضارب بالمنطقة.

وتميز افتتاح المهرجان بعروض ثقافية وفنية استمرت حتى ساعات الفجر فيما حجزت الكومديا مساحة كبيرة ضمن حفل الافتتاح.

وكان لافتا نقل المهرجان الثقافي بشكل مباشر على المحطة الجهوية لإذاعة موريتانيا .

تميز المهرجان بالعديد من الكواليس المثيرة والتي ميزت حفل افتتاحه حيث غاب التنظيم المتقن ، وتم العبث بالبرتوكول ، ولم يتم احترامه حيث أبعدت العمدة المساعدة عن واجهة الرسميين.

فيما لم تفلح جهود أحد المستشارين البلديين فى تقديم الضيوف الأجانب أمام الوفد الرسمي ليتم حجز مكان لهم فى جانب من واجهة الحفل.

وشكل تفاعل الجماهير مع تقليد أحد الكومديين للرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع موقفا مثيرا للبعض ، ورأى فيه نوعا من الحنين إلى عهد الرجل.