الرئيس والميكانيكي (الحلقة الثالثة)

تاريخ الإضافة: السبت, 20 أيلول/سبتمبر 2014 10:31

بقلم/ م. محفوظ أحمدمرت سنوات ثلاث أو أقل قليلا. وذات عشية، في نفس الوقت تقريبا، أخذ الحاج بكاري انجاي هاتفه الذي كان يرن بشدة وقال دون مبالاة:

* نعم.. ألو. وجاءه نفس الصوت ليوقظ القصة القديمة... نظر إلى شاشة هاتفه متمعنا بواسطة نظارتيه فلم ير أرقاما، فانبعثت ذكريات المكالمة القديمة:

* مرحبا هل هذا أنت سيدي الرئيس..؟

*نعم، أنا رئيس الجمهورية الإسلامية الـﮕنارية... أردت الاتصال بك والاطمئنان على حالك من جديد.

* شكرا سيدي الرئيس أنا بخير. ولكن...

أراد أن يعاتب الرجل على عدم وفائه بالاتصال به، فتذكر أنه رئيس دولة وله الحق في كل شيء، فقال بلهجة الشاكر:

* شكرا، شكرا أيها الرئيس، هذا من فضلك، حيدره حيدره... ظننت أنه لا يليق بمكانتك تضييع وقتك الثمين في الاتصال بميكانيكي عجوز مثلي. لكن كنت مع ذلك أحس أنك ستتصل بي في أي وقت، مرت سنوات طويلة على اتصالكم الذي لم أنسه.

* آه.. صحيح، ولكن تعلم أن للرؤساء مشاغلهم. وهمومهم في الحقيقة أكثر وأكبر مما يتصور الناس. على كل حال ها أنا أكلمك. كيف حالك وحال الأسرة وكيف حال أهل اللوغة، مدينتي المفضلة الوادعة؛ أنت لا تعرف كم أشتاق إليها وأتمنى أحيانا أن أزورها.

* شكرا، شكرا.. أعرف ذلك وأقدره، وعلى الرحب والسعة، ذلك سيشرفنا لو حدث. وفي الحقيقة هذه أخلاق الشرفاء بل الأولياء الصالحين.. فأنا لا أستحق الذكر، ولم أكلم شخصا رسميا أسمى من مسئول النظافة في بلدية اللوغه... وأنت رئيس جمهورية تناديني ثلاث مرات! أنت رئيس عظيم يجب على إفريقيا وحتى فرنسا أن تقلد أخلاقك السامية. حيدره حيدره...

قال ذلك وقد خيل إليه أن صوته تغير من شدة التأثر وتسارع النفَس. فأجابه المنادي:

* شكرا... نحن لا تغيرنا المناصب ولا الثروة. ولهذا فكرت في أنك كنت أول من تعلمت على يديه شيئا. صحيح أن ذلك كان هواية خاطفة لم أتابعها مطلقا. لكن الإعجاب بك، والوفاء أيضا، يجعلني أتذكرك بعدما وصلت لأعلى منصب في الدنيا، وأتصل بك لأخبرك بمصير تلميذك.

* حيدره، حيدره... أكاد ابكي سيدي الرئيس من شدة التأثر بهذا الخلق النادر... أجل أحاول السيطرة على نفسي من شدة الفرحة والتأثر بهذا الوفاء... حيدره، حيدره. أنا في الواقع لست معلمك، بل كنت تلميذ والدك الشيخ الفاضل الذي نلت دعواته الصالحة و...

قاطعه الرئيس:

* حسنا قل ما تطلب، أو حتى ما تتمنى وسأحققه لك. هل ترغب في المجيء إلينا وفتح كراج كبير ترعاه دولة ﮔنار؟ كل شيء موجود. عليك فقط أن تحدد طلباتك. أنت تستحق علي الكثير لأنك على الأقل استقبلتني في ورشتك وأعطيتني "ألترنتير" أتعلمه وأتدرب على تفكيكه وتركيبه. كان ذلك كرما منك لا أنساه. لكني بالمناسبة أيضا أريد أن أستفيد من تجربتك وحكمتك...

* حكمتي أنا؟! كيف ذلك!

* لدينا مثل يقول "من يكبرك بليلة يتفوق عليك بحيلة". وأنا أخذت هذا الأمر على حين عجلة وأحتاج للآراء الراشدة... أقصد الرئاسة، بالطبع.

* لكن سيدي الرئيس أنا ميكانيكي عجوز لا أعرف في الحقيقة إلا إصلاح الموديلات القديمة من السيارات التي انقرض أكثرها... السيارات الحديثة لا أحبذها ويزعجني تعقيدها وبالذات ما يسمونه الأشياء الالكترونية فيها...

قاطعه الرئيس قائلا:

* لا ، لا. لا يتعلق الأمر بالسيارات... بل بما هو أهم من ذلك... إنها رئاسة الجمهورية يا عمي. أريدك مستشارا في بعض الأمور الرئاسية.

* ما ذا قلت؟ رئاسة الجمهورية! لا أفهم جيدا ما تقصد؟ أنا كما تعلم لست مثقفا، بالكاد أقرأ الحروف المطبوعة، ولم أتعلمها إلا في كبري... فكيف تريدني أن أساعد في مثل هذه الأمور الكبيرة؟ هذا شيء محير! لا أفهم قصدكم سيدي الرئيس أرجو...

قاطعه الرئيس من جديد:

* اسمع، يا عمي وصديقي العزيز، سأكون صريحا وواضحا معك. وسوف أقص عليك أنبائي بالحق، لتكون على بصيرة مما سأستشيرك فيه على الأقل. أعرف أن الأمر قد يبدو غريبا بعض الشيء، لكن ستفهمني بالتأكيد!

كما قلت لك لقد بغتني هذا الأمر رغم أني لم أكن بعيدا من الرئاسة؛ فقد كنت القائد المقرب من الرؤساء السابقين، وكانوا يعتمدون علي كلية... اعتمادا مصيريا. كنت مسئولا مباشرا عن أمنهم بصفتي قائدا للحرس الرئاسي. ولعلمك الخاص فهو جيش قوي، بل جعلته أنا هو الجيش الأهم في هذا البلد. لذا فكلمتي كانت مسموعة ورأيي معتبرا. لكن آخر رئيس للجمهورية، وهو شيخ طيب حاول ـ مدفوعا ببعض الانتهازيين ـ أن يبعدني ويقضي على مركزي؛ مع أني كان لي فضل إيصاله إلى السلطة. تصور هذا الجزاء المنكِر للجميل من شخص محترم ومتدين كبير! لقد بعثته من المَهاجر المنسية في الخارج وعبأت القوى السياسية لتأييده وإنجاحه. لكنه حاول تجاهل الأمر والانقلاب علي، فعاجلته؛ واضطررت لأخذ السلطة وإرغامه على مغادرتها. كان طيبا ولكنه ضعيف ولا يقَدر بواطن الأمور... إنه "مرابو" مسن جدا وليس مناسبا للقيادة على أي حال. هل تسمعني؟

* أجل، أجل أسمعك باهتمام... لا أوافقه على ما أراد، كان عليه أن...

قاطعه الرئيس مسترسلا في شرحه:

* لا تستغرب استرسالي في شرح هذه الأمور فأنا في الواقع احتاج لمن افتح له صدري وخزائن فكري... ولا أرى من حولي في هذا البلد من هو جدير بذلك أوأهلا لاستيداع السر... هل تفهم ذلك يا معلمي العزيز؟

* أجل، أجل. أفهمك أنت محق، فلا بد للرجل الزعيم ممن يفضي إليه بقصصه العظيمة. وهذا شرف لي كبير وفرصة نادرة... أنا سعيد جدا بهذه الثقة... بل بهذا التواضع النبيل...

* تماما، بالضبط. المهم أن ذلك الشيخ أسفر عن إرادة سيئة نحوي، ربما بإيعاز وتحريض من بعض المحيطين به... بل سأقول لك بصراحة إن محرضه الأول ومن حمله على ذلك هو حرمه، زوجه! إنها هي كانت الحاكم الفعلي، هي الرئيس... كثيرون هنا يعلمون ذلك ومنه مستاءون. وعلى كل حال فإنها دفعته، هي أو غيرها، لقرار ما كان لي أن اقبله... وهو إخراجي من القصر كلية دون اعتبار لجهودي في وصولهما إلى هناك، إلى العزة والنفوذ.

والحقيقة أنني كنت بحسي الأمني قد استشعرت تلك النوايا الشريرة... وأجريت اتصالات بعدد من الناس الحانقين على الرئيس والمستائين من قلة حظوتهم عنده، وحذرتهم من نوايا المقربين منه ومن اتجاهاته القانونية التي قد تمس مصالحهم الخاصة في الصميم!.

وبسرعة وحسم حرّكت قوة الحرس الرئاسي لاعتقال "المرابو" وإنهاء حكمه بعدما رفض التراجع عن قرار إقالتي أنا وضباط آخرين سامين جدا. وهكذا وجدت نفسي تلقائيا رئيسا لدولة ﮔنار!!.

توقف الرئيس لحظة ثم سأل:

* هل تتابعني يا أستاذي؟

كان بكاري يستمع بانتباه إلى الرئيس دون أن يستوعب الكثير مما يقوله، فأجابه بسؤال يوهم عكس ذلك:

* أجل سيدي الرئيس أتابع قصتك البطولية، مع أني كنت أظن الوصول إلى الرئاسة أصعب من ذلك بكثير... بل لم أكن في الواقع أعرف كيف يتم ذلك؛ وهل هو بالثراء، أم بالخصائص الشخصية مثل الحسب والنسب،أم إنه العلم والمعرفة فقط...

قاطعه الرئيس هنا بحزم:

* لا، لا. الأمر يتم بالمبادرة ثم بالقوة. وليس سهلا كما تتصور. وبالنسبة لي أخلصك القول إن هذا الأمر لم يخطر ببالي تجشمه ولم أسع إليه من قبل. بل جاءني كمسئولية شخصية من موقعي. حيث لم يكن هناك شخص جدير بتحمله، وقد وجدت الجميع يدفعونني إليه دفعا. كان موقفا صعبا جدا، وغير مسبوق. اسمع: في العادة يقوم أحد الضباط بتدبير انقلاب عسكري يشاركه فيه أفراد قلة من ذوي الثقة ثم يبادر باقي الضباط الكبار والشخصيات السياسية إلى تأييده بمجرد نجاحه. فهم ـ حين يتبين النجاح ـ من جهة تحرروا من رهبة الحاكم المطاح به، ومن جهة أخرى مدفوعون دوما بطمع الحظوة لدى الحاكم الجديد. الحكم عندنا، وفي معظم الجوار، باستثناء السنغال طبعا، يتم بهذه الطريقة البسيطة، ولا يحتاج للعِلم والمعرفة ولا حتى للكثير من الشجاعة، لأن الانتهازيين والأنذال وحتى الغوغاء جاهزون لتقديم المساعدة بعد ذلك، بل وجعل الأمر فتحا مبينا طال انتظاره!!.

العم انجاي هل تفهم ما أقص عليك؟ أعرف أن الله سلم السنغال من هذه الآفة الخطيرة، آفة الانقلابات العسكرية، وهذا من حسن حظكم في الحقيقة... أقول ذلك وأنا الانقلابي العتيد. لكن صدقني: لو لم يقوموا بانقلابات عسكرية كثيرة قبلي لما فكرت في ذلك مطلقا... كانوا جميعا مجرد ضباط أدنى رتبا وأقل شأنا. أما أنا فقد تخليت عن البزة العسكرية وخرجت رسميا من الجيش. كان ذلك في الواقع وقايةً من الضغوط الخارجية، لكني في الحقيقة ما أزال القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقوات الحرس الرئاسي من حولي تحت السيطرة عن كثب. هل سمعت؟

أجاب بكاري بسرعة:

* أجل، أجل أتابع القصة الشيقة. لا أعلم أن السنغال حدث فيه شيء كهذا رغم ما نسمع عن الحرب في "كاسماس"، لكن ربما ليس لدينا ضباط بشجاعتكم وقوتكم...

* خير لكم. لكن صدقني أنا لا أحب الانقلابات العسكرية وسوف أحظرها بقوة القانون... ما ذا كنت أقول؟ نعم... بما أن الأمر جاء هكذا فقد اتخذت قرارا آخر لا يقل خطورة ومفاجأة وهو أن أتولى الرئاسة بنفسي. وأصارحك بأن الأمر كان صعبا ومثيرا... ألو.. هل سمعت؟ يتساءل الرئيس، فيجيب بكاري بحماس واهتمام:

* أجل حيدره، حيدره..

ثم يواصل الرئيس:

* اسمع: سأودعك سرا خاصا، وهو أنني شخصيا، مع ذلك، لم أكن أريد الرئاسة ولا أسعى لها ولا أتصور أنها تناسبني... حتى سلم علي الجميع بالرئاسة ونادوني بالسيد الرئيس!! كنت أعلم نفاقهم. لكن قلت لنفسي حينها: ولم لا؟ لست دون من قذفتهم المدافع والبزات العسكرية إلى قمة السلطة وتوجهم الحظ وحده على عروشها... وها قد جاءت فرصة الحياة الكبرى!

مع ذلك أريدك أن تعرف أن الأمر خطير. إنه كان مغامرة؛ لن أتعبك بتفاصيل وتوضيحات ذلك، فهي كثيرة ومعقدة. كل ما في الأمر أن ذلك الانقلاب كان لابد منه في حد ذاته كمسألة شخصية، وليحدث بعد ذلك ما يحدث! ولكنه رغم توفر الشروط التقليدية للانقلابات كان فلاحه أقرب إلى المستحيل. لأنه في الداخل كان إزاحة أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا من عامة الشعب دون سبب وجيه؛ لأني ببساطة لا يمكن أن أفصح عن السبب الحقيقي! وفي الخارج ـ وهذا هو الأهم ـ أصبح العالم يرفض الانقلابات العسكرية والدول الكبرى تحاصر فورا مرتكبيها. تصور كل ذلك!!

المهم: توكلت على الله وبدأت التفكير الجدي. وبكل تواضع سأقص عليك ما جرى، لتعلم أن تلميذك كان على المستوى العالي من الذكاء والشجاعة والحكمة أيضا...

* هذا واضح جدا، حيدره، حيدرة...

أجاب العجوز اللوغي وقد ازداد شوقه لمعرفة نهاية القصة ونجاح "صبيه" الباهر في هذا الموقف العظيم. فواصل الرئيس حديثه العفوي:

* استنفرت على الفور قوة الحرس الرئاسي الضاربة التي يخافها ويحترمها كافة العسكريين والمدنيين، وبدأت بالمفتاح السحري التقليدي لنجاح أي انقلاب عسكري، وهو السيطرة على الإذاعة والتلفزيون، وإذاعة البيان رقم1. ثم اتصلت بأصدقائي الخاصين من الضباط السامين المشمولين بالإقالة وشرحت لهم خطورة الموقف وما سيلحقهم هم والمؤسسة العسكرية كلها من الإقصاء والخضوع لإرادة وإدارة المدنيين الذين سيسيطرون على كل شيء. ثم اتصلت بالمتذمرين من "الشيخ" المعزول وبينت لهم أن الأمور وصلت حدا خطيرا وأن الوطن يعول على وقوفهم معنا, وبالطبع فإن هذا مجرد كلام! لأن مصالح الوطن ـ بيني وبينك ـ هي آخر ما يفكرون فيه! لكنهم بطبيعتهم يسايرون المتغلب أيا كان.

غير أن لبّ النجاح وقمة الذكاء كانت في الطريقة التي استثمرتُ بها تذمر زعيم المعارضة الديمقراطية وحزبه اللذين كانا يحظيان بمصداقية كبيرة في الداخل والخارج. لقد تركتهم يتوهمون أن فرصة الحكم باتت سانحة باعتبارهم الرقم الثاني في نتائج الرئاسيات الماضية، وبأنني لست أكثر من فاعل خير غيور على سلامة قيادة البلاد التي لا يمكن أن تحيد عنهم الآن.

وبصراحة، يا عزيزي بكاري، كان ذلك طوق النجاة الذي أعول عليه حين يدلهمُّ الخطب، أعني تسليم السلطة لرئيس المعارضة، قبل أن أكتشف أن الأمر أيسر من ذلك وأن رئاسة دولة ﮔنار ـ وربما دولٍ أخرى ـ تشبه دور البطولة في أي فيلم هزلي: تحتاج فقط إلى ثياب تمثيل وأدوات تنكر، وكومبارس من المرتزقة السياسيين والعسكريين... أجل، بهذا تضمن المنصب الأعلى. ابتلع حزب المعارضة الأكبر ورئيسه الطعم ووقعوا في الفخ بشكل ساعدني، بل كان الحاسم في نجاح الانقلاب وتبريره وتمريره أمام العالم.

هل تسمعني؟ هل أطلت وأرقتك حقا بهذه التفاصيل؟ لا أرجو ذلك؟

* كلا، أبدا. بل أسعدتني وأفدتني كثيرا بهذه القصة البطولية... أرجوك واصل إن أمكن ذلك. لن أمل من سماع هذا الكلام النفيس... ليس لي شغل ولا سلوان عن هذا.

* شكرا انجاي، انجاي. والآن يا صديقي، بل أبي العزيز، دعنا من الماضي. آه، هذه القصة قديمة ومع ذلك لا أستطيع تجاوزها والتخلص من أشجانها مهما اندرست! أحيانا أظن نفسي مجرد ضابط أمن يتحسس تفاصيل الأشياء السخيفة وينشغل بالعربات والأرضيات...!!

حسنا. لقد قضي الأمر، واستقر لي الوضع. ولكن كما أخبرتك فأنا أكره الانقلابات العسكرية والتحكم في الناس وسياستهم بالقوة المجردة... لذلك أردت أن أبرهن لشعبي على زعامتي، وأظهر مكانتي المتميزة كرئيس يحقق الإنجازات ويمنح الحريات ويكافح الفساد ويعطف على الفقراء... هذه هي طبيعتي الحقيقية.

لهذا، ولأسباب خارجية في الواقع، قبلت الحوار مع الخصوم وأخذتهم للنزال الديمقراطي، لنستبق إلى الرئاسة بأصوات الشعب لا بصلصلة السلاح. عقدت اتفاقا تمهيديا لذلك مع المعارضين. ولعل أفضل شيء في هذا الاتفاق، بالإضافة إلى إسكات المعارضة وفتِّ عضدها، هو أنه تم في دكار وبرعاية الرئيس السنغالي المحترم والوالد الكريم عبد الله واد.

تعلم! بدأت من حينها أكتشف مواهبي السياسية الهائلة. وبها ألحقت بالخصوم هزيمة نكراء في السياسة حين فزت عليهم جميعا في الشوط الأول من انتخابات ديمقراطية وشفافة، ومراقبة من الجميع؛ بل بإشراف وزراء من المعارضة نفسها. بالطبع كانوا وزراء في الوقت الضائع كما يقول الرياضيون، لأني صممت على ألا يتوفر لهم وقت لتغيير الواقع!!

كان هذا النصر المؤزر على الساحة السياسية المدنية بمثابة منة من الله وحده. وقد أخرس الألسن المغرضة وقمع النفوس الحاقدة. لقد صاح الواقعُ عليهم، وعلى الخارج، قائلا: ها هو الرجل الذي تطعنون في شرعية رئاسته وتلمزونه بلقب الضابط الانقلابي الذي يغتصب السلطة اغتصابا... ها هو يحمله الشعب، بكل فئاته وأطيافه إلى كرسي الرئاسة في انتخابات خضتم غمارها معه.

علمت منذ تلك اللحظة أنني رئيس حقيقي؛ لي كامل الحق في قيادة البلد كما يحلو لي، وعلى الطريقة التي أراها أفضل لي ولهذا الشعب وهذا البلد. فأطلقت الحريات وأتحت الفرص للجميع وبدأت تحقيق الإنجازات العظيمة... ستراها بنفسك حين تأتي إلينا إن شاء الله قريبا...

*أجل، إن شاء الله قريبا... يسعدني ذلك جدا.

أجابه بكاري الذي بدأ يحس بالإرهاق في يده وسمْعِه، وبسخونة هاتفه الذي يلتصق بإذنه منذ ساعة تقريبا.

لا شك أنها أطول مكالمة في حياتي! ولكن لا عجب فالرئيس لديه ما يكفي من "الرصيد" للكلام في الهاتف عدة أيام. بل ربما لا يدفع الرئيس أصلا أي مقابل لرصيد هواتفه. قال ذلك في نفسه، قبل أن يعيد السماعة إلى أذنه الأخرى ويستمع إلى حديث الرئيس الذي واصل كأنما يحدث نفسه هو أيضا:

* الرئاسة في الحقيقة شيء رائع... رائع حين ترى نفسك تتصرف دون أي قيد، لا معقب لما تقول على الإطلاق؛ بل يسارع الجميع لتنفيذ رغبتك بمجرد أن يتبينوها، وأحيانا قبل ذلك! فيسببون لك حرجا باندفاعهم في البحث عن أي شيء يمكن أن ترغب فيه أو تستحسنه. رائع أيضا حين ترى الشخص المتعجرف، أو الوجيه المتكبر المختال... يكلمك من تحت ذقنه لا يستطيع أن يرفع رأسه، يخاطبك بلغة الأدب ومنطق الإذعان؛ يتمنى أن تنظر إليه بعين الرضا والعطف. أما التاجر المحتال والثري الجشع الذي يخنق الديك على الحبة، كما يقول المثل، فيقدم العطايا السخية ويظهر من الكرم والبذل ما يعز عليه إنفاقه لحفظ حياته نفسها. هذه هي الرئاسة عندنا وربما في أي مكان آخر!!

مع ذلك لا تفكر لحظة أنني أعشق هذا المنصب الأعلى، ولا أنني أستغله لمآرب خاصة، كلا. بل أريد أن أمتطيه لأحقق به مصالح العباد والبلاد... أريد أن أستخدم هذه السلطات الهائلة في قطع دابر الفساد والقضاء على المفسدين الذين نفشوا في المرابع والمراتع، وإذلال المعاندين وإكرام المؤيدين... أريد أن أحقق للفقراء ما حرموا منه، وأشد أزر المستضعفين لنيل حقوقهم الضائعة. وبهذا تتحقق مصالح البلد، وأقتنص أنا الحمد والمجد، وكل شيء! آلو... هل ما زلت معي الحاج انجاي؟

سأل الرئيس مستمعه، وقد خطر له أنه أطال الحديث دون أن يصل إلى خاتمته. لكن بكاري أجابه بسرعة محاولا تبديد ذلك الخاطر الواقع:

* معك تماما، بكل انتباه. حيدره، حيدره...

* اسمع، لقد استرسلت في الحديث وفي بعض التفاريع، ولكن لا بد من ذلك حتى أشعر بامتلاك هذه التفاصيل وضبطها. وكما أخبرتك آنفا فأنا ليس لدي هنا، ولا حتى في مكان آخر، الأصدقاء المناسبون للحديث معهم بهذه الحرية والعفوية. والآن سأودعك لتستريح وأعود أنا للعمل، لأحدثك لاحقا عن غرضي الحقيقي، وهو أمر هام جدا!!

* حقا! يسرني ذلك... وفي الحقيقة لا أشعر إلا بالارتياح والشوق لسماع المزيد من هذه البطولات. صحيح أن بطارية هاتفي قد وهنت قوتها وأوشكت على الأفول، كما تدل على ذلك حرارة الهاتف. إن هاتفي سيدي الرئيس، هو مجرد هاتف ميكانيكي عجوز: قديم ومضمخ بدسومة الحديد السوداء، ومع ذلك أعتبره قويا لقدمه. أنت تعلم أن الأشياء القديمة تكون دوما أقوى و...

هنا قاطعه الرئيس مستأذنا باختصار:

* حسنا عزيزي الحاج بكاري... سأنهي الحديث الآن وانتظر اتصالي القادم قريبا إن شاء الله. شكرا لك وإلى اللقاء... انجاي، انجاي...

* شكرا شكرا، أنتظرك بشوق، حيدره، حيدره...

(يتواصل)