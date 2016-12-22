الرئيس والميكانيكي (الحلقة الثانية)

تاريخ الإضافة: السبت, 13 أيلول/سبتمبر 2014 09:52

بقلم/ م. محفوظ أحمدكانت فكرة الحاج بكاري انجاي بديهية وعادية، فهو رجل تقليدي لا يهتم بأمور السياسة ولا يحب مشاهدة التلفزيون ولا الراديو، وطوال حياته امتلك فقط جهاز إذاعة واحد للاستماع إلى بلاغات التعزية وبعض الأغاني المحلية، وقد هلك ذلك الجهاز ولم يأبه بإصلاحه فضلا عن تجد

كل ما يهتم به من الأخبار هو حال حارته وتزايد سوء أخلاق الشباب وتفاحش الغلاء في مدينته المحبوبة "اللوغة" التي ولد فيها وعاش الـ76 سنة التي مضت من عمره ولم يغادرها إلا في حالتين: حضور موسم "ماغل" في طوبا، أو رحلته التاريخية لأداء فريضة الحج.

لكنه الآن يشعر بالحاجة لسماع الأخبار السياسية، على الأقل للتأكد من هذه القصة العجيبة المفاجئة. لذلك عندما أنهى مكالمته الأولى مع من ادعى أنه رئيس دولة ﮔـنار، قدحت في ذهنه فكرة ستقطع الشك باليقين: أن يسأل بعض العارفين بالسياسة والثقافة عن أخبار دولة ﮔـنار.

وراوده للحظة شعور ببعض الإهمال والجهل بمثل هذه الأمور. ثم رد ذلك إلى خطإ الاستهانة بالـﮕناريين عموما، وخاصة "نار ﮔـنار" المعروف بزهده وعدم طموحه لأكثر من دكان صغير يتزود من ريعه المتواضع زمنا في بلده.

وقبل أن يلبي نداء الفَلاَح إلى الصلاة أرسل على الفور في طلب ابن أخيه؛ وهو أستاذ موظف سام في وزارة التعليم. وما لبث أن حضر أمامه، وقد خشي أن يكون عمه أصيب بمكروه بسبب حالة الاستعجال التي طلبه بها للحضور إلى الورشة وليس إلى البيت!.

انتحى به عمه جانبا وخاطبه بصوت خافت ولكنه حازم:

* أريد أن أسألك من هو رئيس جمهورية ﮔـنار الآن؟

فقال الشاب وهو في دهشة:

* رئيس ﮔـنار؟! ما الأمر! ومتى كنت تهتم بالثقافة العامة، ولما ذا جمهورية ﮔـنار بالذات؟

* لا تعرفه؟!

سأل العجوز ابن أخيه بتحد طالبا الجواب باختصار.

* بلى، أعرفه، الرئيس الـﮕناري كان قبل بضعة أسابيع شيخا مدنيا اسمه "سيدي"، ولكن أطاح به قائد حرسه اسمه "ولد عبد الحفيظ"، في انقلاب عسكري غريب ومحير؛ لأنه أعاد ذلك البلد إلى الحكم العسكري، دون سبب ولا مبرر مقنع...

قاطعه بكاري وقد تهللت أساريره:

* تقول إن رئيس ﮔـنار الحالي اسمه ولد عبد الحفيظ... إذن هو هو: حفيظ، بويْ نار!! إنه بطل حقيقي وصادق... إذن مع السلامة يا ابني. لقد شهدت له، وقطعت الشك باليقين. شكرا, إلى اللقاء!.

كان الشاب ساكتا وقد أذهله الموضوع، وارتاب في صحة عمه العقلية، ثم استوقفه وسأله ملحا: وقد أخذه العجب أخذا:

* لكن قل لي يا عمي ما الأمر، ولما ذا تسأل عن موضوع غريب كهذا؟!

* لقد اتصل بي، هاتفني للتو وأخبرني أنه رئيس ذلك البلد.

قال العجوز ذلك وقد وقف مواجها ابن أخيه في ثقة وحبور خالطهما الفخر.

* من الذي هاتفك؟

* الرئيس حفيظ نفسه. ألا تعلم أنه كان واحدا من تلامذتي في أول قيامي بأمور هذه الورشة، كان هنا... يأكل من نبق السدرة، وأنت رضيع لا تدرك!

بدأت الحيرة والاستنكار على وجه الشاب... وقد ظن بعمه العجوز الخرف أو الجنون!

* ستعلم الأمر قريبا. لا تظن أني أهذي، سيعاود الاتصال بي قريبا. مع السلام، أراك في البيت... صلاة العصر تكاد تفوتني.

هكذا صرف بكاري الشاب المثقف وقد تملكه شعور بالارتياح مشوبا بترقب الاتصال الجديد. وبدأ يفكر في ما سيطلبه من الرئيس. آه، لقد قدم لي عرضا جميلا بالفعل، كيف سيكون الأمر... السفر والعمل في بلاد ﮔـنار؟ قد يكون الوقت فات... أصبحت عجوزا، ولا أعرف الكثير من أسرار المركبات الجديدة ولا أحبها. لا، على أن أطلب منه معروفا آخر. أجل سأقدم له ابني جاره. سأطلب منه أن يعينه هناك في وظيفة مناسبة، ذلك أجدى. وقد أطلب شيئا آخر خاصا لي... حَجة أخرى، أو مالا...

هكذا تواردت الخواطر عليه وهو يديم النظر على هاتفه الموصول بسلك إلى مقبض متهالك للتيار الكهربائي من فوق صفيحة زيوت قديمة. لكنه ما لبث أن استدرك في نفسه: من هو بالضبط ذلك الفتى الذي تعلم علي وكيف كنت أعامله؟. هناك مشكلة: لا أتذكر ملامحه إطلاقا ولا الكثير عن شخصه. لم أهتم به قطعا، ولذلك لم يتلق مني إهانة فضلا عن صفعة! لهذا لا تسعفني الذاكرة بصورته الصحيحة. فقط لأنه كان بيضانيا بلون فاتح أتذكر مجمل قصته.

كان فتى صغيرا يتردد على الورشة ويحاول بقليل من الجد أن يتعلم كهرباء السيارات أو يتعرف على السيارات نفسها على الأصح، وأتذكر والده أو ربما خاله أو عمه؛ الرجل الشريف النبيل الذي دعا لي أدعية صالحة ووعدني بالنجاح. أجل هو ذلك الفتى ولا بد أن الحظ توج طموحه أو زاد على ذلك، وربما يكون تعلم بعدنا وتخرج من أكبر المدارس والجامعات... كان يومئذ لا يزال في عمر مناسب لذلك. هذا مؤكد، لأنه من الصعب أن يصبح كهربائي، ولا حتى معلم ميكانيكا، رئيسا للدولة... ههه... رئيس الدولة!

فجأة قطع حبل أفكاره رنين الهاتف فأخذه على الفور... وقال بلهجة هزها تسارع ضربات قلبه:

* مرحبا السيد الرئيس!

* الرئيس؟ هذا أنا يا عمي. أريد أن اطمئن عليك، هل هاتَفك الرئيس الـﮕناري من جديد؟!

* أنا في انتظاره... عليك أن تترك له الخط... سأوافيك بكل شيء في حينه.

أقفل هو الخط، وعاد إلى أفكاره المشوشة بلهفة الانتظار والتركيز على الهاتف الموصول بالتيار.

مضى الوقت ثقيلا والهاتف ما زال صامتا.

كان العمال ورواد الورشة قد أنهوا دوامهم مع الغروب، وبقي هو وحده في الانتظار. والآن المؤذن ينادي للصلاة... ما ذا يفعل، ينتظر ويصلي هنا؟ لم يفعل ذلك منذ خمسين سنة!. يأخذ معه الهاتف؟ وما ذا لو رنّ في المسجد؟ لا، الإمام يحذرهم من ذلك باستمرار. يمكن أن يجعله على وضع الهزاز... لكن ما الفائدة إذا اتصل الرئيس؟ المهم أن يكون في وضع يستطيع فيه التحدث إليه... وهذا بالتأكيد ليس أثناء الصلاة في المسجد. لكن في الورشة ربما يكون ذلك جائزا... كما يمكن هنا للفذِّ تخفيف الصلاة.

أدى بكاري صلاة المغرب بسرعة، والهاتف نصب عينيه. وحين سلم من الركعة الأخيرة شعر بالحرية. ولكنه شعر أيضا ببعض الحرج وربما الإثم لكون الأصدقاء والأهل سيلاحظون غيابه عن الصف الأول في صلاة العصر، وتخلفه عن باقي الصفوف عند صلاة المغرب... وهذا سيثير استغرابهم.

وفعلا بمجرد أن قضيت الصلاة توافد عليه بعضهم، والبعض توجه إلى البيت، يسألون عن حاله وسبب تخلفه عن صلاة الجماعة!.

تذكر في هذه اللحظة ابن أخيه وكيف أنه كان مندهشا وغير مصدق لحكاية اتصال رئيس بلاد البيضان، وقال لنفسه: رأيت في دهشته بعض الشك في سلامة عقلي، وهذا بالتحديد ما سيشهد عليه تخلفي عن صلاة الجماعة. وإذا حدثت الآخرين عن المكالمة فستكون لهم نفس الشكوك بل أسوأ من ذلك لأنهم سيخفونها عني ويبثونها في الجيران... ليقول أهل اللوغة كلهم أن الحاج بكاري انجاي بكاري قد مسه الجنون في آخر عمره؛ وهو جنون من نوع غريب مثل حكاية مكالمة رئيس ﮔـنار! هذه ورطة حقيقية. والهاتف اللعين ما زال أبكم أصم! ليته رن أمامهم لأفتح بوقه وأترك صوت الرئيس يخيب آمالهم...

كانت هذه الهواجس تختلج في فكره، ولكنه بسيطرة تامة على الموقف قرر عدم الحديث عن المكالمة إطلاقا وأن يأمر ابن أخيه أيضا بنسيان الموضوع.

ثم أخذ يحرك بعض قطع غيار السيارات القديمة ويتفحص بعض صناديق العدة... ليوهم الزائرين السائلين عن حاله بأن أمرا طارئا قاهرا في العمل شغله عن حضور الصلاة.

كان يتظاهر بالبحث عن شيء هام ولكنه خاص؛ حتى لا يعرضوا عليه المساعدة.

وهكذا انصرفوا مطمئنين. بينما بادر هو إلى أخذ الهاتف، الذي ارتوى من التيار الكهربائي وبادر بإغلاق الورشة، واليأس يتسلل إلى نفسه.

لكن لما ذا اليأس، ولم يمر إلا وقت قصير على المكالمة؟ تساءل في نفسه، ثم قال مطمئنا: إنه رئيس دولة وقد يكون مشغولا بأشياء أهم من الحديث مع ميكانيكي عجوز في هذا الحي الشعبي الفقير من اللوغه! بالتأكيد له العذر وقد يتصل في أي وقت، وحينئذ سأستمع إليه، ليكن غدا أو بعد غد أو بعد أسبوع أو شهر... المهم أن تظل بطارية الهاتف بكامل طاقتها.

كان الاتصال الأول الذي هرع الرجل إلى التقاطه عاديا من ابنته في دكار تسأل عن أشياء تافهة... وكانت الاتصالات الأخرى قليلة، كلها أرقام عادية يعرف أصحابها.

وفي الغداة أخذ بكاري مذياعه القديم إلى ورشة إصلاح ، لكن صديقه فيها سخر منه قائلا: هذا مذياع منقرض يصلح للذكرى فقط ومن المستحيل إعادة الحياة إليه. ثم أهداه مذياعا مستعملا. بعد ذلك لاحظ أبناؤه رغبته في مشاهدة التلفزيون ونشرات الأخبار... وسألهم إن كان لدولة ﮔـنار تلفزيون؟! وقال إنه يرغب بمشاهدته. لكن أخبروه أنه ليس من ضمن المحطات المتاحة.

وبعد ثلاثة أيام فوجئت الأسرة بالحاج بكاري انجاي يشتري تلفازا خاصا بغرفته. وقد اشترط على البائع أن تكون تلفزة ﮔـنار مشاهدة عليه بوضوح!.

وفي الحقيقة صار هذا التلفاز بالنسبة له سبب إزعاج، لكونه مبرمجا على قمر "أراب سات" وعليه الكثير من محطات الترفيه والمسلسلات والأفلام العربية التي شدت انتباه أفراد الأسرة وأبناء الجيران، وأصبحوا يضايقونه بطلب مشاهدتها رغم حاجز اللغة.

أما هو فكان يركز باستمرار على المحطة الـﮕنارية ثم المحطات السنغالية في أوقات تفاهة تلك المحطة.

ومرت ثلاثة أسابيع دون أن يتصل الرئيس. ولكنه خلالها سعد باليقين من صحة روايته، وكان في كل مرة يشاهد فيها الرئيس حفيظ على التلفزة الـﮕنارية يتمعن في قسمات وجهه، يحاول تذكرها... دون أن يتبين منها شيئا يقينا.

وتوالت الأيام والشهور، وبدأ اليأس يداخله مع السأم الشديد من مشاهدة تلفزيون جمهورية ﮔنار الوطني، الذي أنقذته منه محطات الترفيه العربية الكثيرة على نفس القمر الصناعي.

وشيئا فشيئا اتضح له أن ذلك الشخص كان يتلاعب به. ولكن في الأمر دائما ما يشكك في ذلك. فالمتصل وإن كان يجيد الولفية؛ فإن لكنته لا تجعله ولفيا حقيقيا. كما أنه ما من سبب يحمل ذلك الشخص على اختيار مثل هذه اللعبة وادعاء أشياء تاريخية خاصة، مثل سيرة ذلك الغلام البيضاني الذي أمضى أسابيع قليلة يتردد على ورشته للتمرن.

ثم إنه على يقين اليوم بأن هذا الشخص، باسمه وصفاته وحتى ملامحه ـ أجل، ملامحه!ـ أصبح رئيسا لذلك البلد، ما من شك في ذلك. صحيح أن تلفزة ﮔنار المخصصة ـ تقريبا ـ لأخبار هذا الرئيس لا يبدو أن لها ـ مع ذلك ـ علما بهذا الجزء الهام من مسيرة حياته. لأنه لا بد عند سرد سيرته من ذكر كراج انجاي وظهور صورته. على كل حال طال الأمد، والأمر في النهاية يبدو لعبة غريبة ولا مسوغ لها إطلاقا!!

هكذا كانت خواطر نفس بكاري تتوارد قبل أن يعود لمتن حياته الرتيبة بين الورشة وجماعة المسجد، ويبدأ النسيان يحجب القصة ساعات وأياما كاملة، حتى بدا له الأمر في النهاية كحلم سخيف. وحمد الله على أن الأمر لم يفش بين الناس، وأعجبه أن ابن أخيه قد حفظ سره؛ وإن كان لم يفعل ذلك إلا شفقة عليه وارتيابا في إصابته بعارض ارتجاج نفسي غريب ومكروه.

(يتواصل)