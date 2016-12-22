باحثة موريتانية تنال دكتوراه بميزة مشرف جدا من لوهافر

تاريخ الإضافة: الخميس, 11 أيلول/سبتمبر 2014 09:50

الأخبار (نواكشوط)- نالت الباحثة الموريتانية زينب بنت الزبير شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جدا من جامعة لو هافر الفرنسية بعد مناقشة أطروحة في فرع الأوتوماتيك والإنتاجية (automatique et productique )، تخصص الهندسة المعلوماتية،الأوتوماتيك و معالجة الإشارة تحت عنوان: تطوير نظام لدعم اتخاذ قرارات تخصيص وجدولة المراسي في محطة حاويات بحرية.

وقد اقترحت الباحثة نظامين لدعم اتخاذ القرار حول مشكلة تخصيص المراسي البحرية في محطة للحاويات في الحالتين السكونية والديناميكية كما قامت بنمذجة هذين النظامين آخذة في الحسبان القيود الحقيقية التي تفرض نفسها في الوسط العملياتي. كما قدم البحث صياغات و حلول لنماذج رياضية تمكن من تخطيط أمثل لرسو السفن القادمة إلى محطة الحاويات البحرية. العمل المقدم في هذه الأطروحة مكن الباحثة من تقديم عدة منشورات علمية خلال ندوات دولية مهتمة بالمجال و في مجلات متخصصة و يشكل مركز اهتمام للمجتمع العلمي وأداة لتخفيف الضغوط الكبيرة التي يواجهها أصحاب القرار في الموانئ البحرية في ظل نموها المتسارع.