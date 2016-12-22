دعوات للاهتمام بالتعليم قبل المدرسي

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 09 أيلول/سبتمبر 2014 10:38

الأخبار(نواذيبو)- قالت العمدة المساعدة لبلدية نواذيبو رجيب بنت الدوكي إن بلديتها أعدت خطة جديدة من أجل الاستعداد لافتتاح العام الدراسي الجديد ، وخصوصا المتعلق منه بالتعليم قبل المدرسي.

وأضافت بنت الدوكي في لقاء مع هيئات المجتمع المدني إنهم بصدد إطلاق حملة تحسيس واسعة في المدينة من أجل شرح أهمية التعليم قبل المدرسي للآباء من أجل الإسهام في إعداد الأطفال وتهيئتهم للمستقبل حسب وصفها.

واعتبرت العمدة المساعدة أن بلديتها عمدت إلى ترميم حدائق الأطفال وتهيئتها استعدادا للعام الدراسي الجديد، معربة عن أملها في أن تسهم هيئات المجتمع المدني في التعبئة والتحسيس لإنجاح العملية.

العديد من الفاعلين في المجتمع المدني طالبوا بتوحيد المناهج في حدائق الأطفال، والتركيز على تربية الناشئة على مبادئ العقيدة الإسلامية لترسيخها في أذهانهم.