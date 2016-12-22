ركود ثقافي بمدينة نواذيبو

تاريخ الإضافة: الإثنين, 08 أيلول/سبتمبر 2014 10:42

الأخبار(نواذيبو)- تعاني العاصمة الاقتصادية نواذيبو من ركود ثقافي خيم عليها منذ أشهر وسط غياب لأي أنشطة ثقافية من قبل الروابط الشبابية والأندية الثقافية.

ويقول الفاعلون فى الحقل الثقافي إن ترهل البني الثقافية، وانعدام رؤية استراتجية ، وغياب التحفيزات والمراكز الثقافية والبحثية كلها عوامل ساهمت في حالة الركود.

يقول هؤلاء، إن الوزراء المتعاقبين على الثقافة لم يرسموا بعد معالم استراتجية وطنية حول العمل الثقافي مما يجعل معظم الأنشطة ذات طابع موسمي بحت ليس إلا.

وعرفت المدينة انتعاشا ثقافيا في تسعينات القرن الماضي بفعل جيل شبابي قدم عطاءات ثقافية متميزة مما كان له أثره الإيجابي في النهضة الثقافية التي عرفتها العاصمة الاقتصادية حينها.