مخيم شبابي في مدينة شنقيط

تاريخ الإضافة: الجمعة, 22 آب/أغسطس 2014 20:04

بعض حضور افتتاح المخيم الشبابي الصيفي في مدينة شنقيط التاريخيةبعض حضور افتتاح المخيم الشبابي الصيفي في مدينة شنقيط التاريخيةالأخبار (انواكشوط) – نظمت جمعية شبيبة بناء الوطن الشبابية مخيما ثقافيا وشبابيا بالتعاون مع جمعية شباب شنقيط، وعرفت انطلاقته مشاركة العديد من أطر المدينة التاريخية إضافة لمفتش وزارة الثقافة والشباب والرياضة في المدينة.

 

المخيم الشبابي يحمل الرقم 40 ضمن مخيمات الجمعية الشبابية، والتي عمت مختلف مقاطعات موريتانيا، ونظمت نسخته في شنقيط تحت عنوان: " أيا شنقيط بشراك ستبنيك أيادينا".

 

وحسب إيجاز صحفي من إدارة المخيم فقد عرف افتتاحه وأنشطته إقبالا من جماهير المدينة التاريخية.

 

ويعتبر المخيم الحالي هو أول مخيم من نوعه في المدينة، وقد جاء بعد سلسلة أنشطة نظمتها جمعية شباب شنقيط.


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