رسالة من أسماء البلتاجي إلى أبيها (شعر)

تاريخ الإضافة: الجمعة, 15 آب/أغسطس 2014 14:57

أ.مختار مقامفحوى الرسالة: رد على الرسالة المؤثرة التي بعث بها اليها والدها الرمز الصامد محمد البلتاجي في ذكرى رحيلها في مجزرة العصر ... مذبحة رابعة العدوية !!

اركض برجلك، هذا النيل، و اغتســـلِ

فــبارق الأمــل الــوضــاء بـالــمُـقــلِ



و اذكُـرْ مـواقـفـنـا في ســاح رابــعـة

يا رابــطَ الجـأْش, يـــا أيـقـونـة الأمـلِ



يا شـوكـة في حلوق الجاثمين عـلى

صـدر الكنانة من رجـس و مـن دَخَـلِ



ذكـرى دمـاء سقت بالطـهـر ارصـفـة

فـي عـــزة و إبـــاء دونـــما وَجَـــــلِ



طاحـونة المـوت دارت كـل سـانـحــة

حــيُ سيـلـحـقُ بـالأحـيـاء في الأزلِ



يــــا ألـف يقـطيـنة قـد جُرفـتْ عـبـثا

أغـصـانها تــرتـوي بـالـدمـع و القٌـبَـلِ



ذكــرى! و ثـورتـنـا أقـــوى بـسلـمـية

من الـرصاص، و وعي غـيـر منتـحـلِ



فــالله نـاصـرها و الشعـب حـاضـنـها

فكم شهيد؟ و كم بالسجن من رجلِ؟



عمـق الجـراح عصـي عـن مُـهـادنـة

لا الصلح من لـغتي كلا و لا جُـمـلي



نـأبى المهانة و الإنصـــاف مـطـلـبـنا

حـتى تـقـوم على عــدْل، بـلا بـدلِ!



قَـسامُ عـادَ... أبـي! مُظـفـرا بـعـدما

خاض المـعارك رغم العـذل و الجـدلِ



اطفالُ غـزة في حـضـنـي أداعـبهـم

فأمسح الدمع في العينين مـن خجلِ



كـم حدثـونا عن الـخـذلان وا أسـفي

مات الضمير! قـضى في مجلس الـدُولِ



إني بخير أبي... و الرفـقـة الشـهـدا

في الخلد أرفل في الأبهى من الحُللِ



إن يصلبـوكـم! أبـي! ستلحـقـون بنا !

نِعـم الشـهـادة فـخـر الصامـد البطلِ



أو يتركـوكـم! فما اسطاعـوا لكم قَبلا

لا منـة منهـمُ بـلْ فـسـحة الأجـــلِ!



دم الـشـهـيـد ذِمــام فـي رقـابـكــم

لا تسلـمـوه لأهـل الــغـدر و الـدجـلِ



فـرعــون -يأمن مكـر الله- يقْـــدُمُ أعْـ

رابـا بـنـجــــد، إلى الآثــام و الـزلـلِ



غــدا سـيــغـرق لا تحـفـل بـه أبــدا

واصلْ طـريـقـك نـهج الحـق و الرسلِ

مختار مقام

انواذيبو 14-08-14