أسماء الفائزين في المسابقات الرمضانية

تاريخ الإضافة: الأحد, 27 تموز/يوليو 2014 18:38

الأخبار(نواكشوط) أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي اختتام الأنشطة الرمضانية لهذا العام في عموم البلاد، ونظم حفل في مقر الوزارة تم خلاله توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقات الرمضانية.



وتمثلت الجوائز التي حصل عليها المتفوقون الثلاثة في القرآن الكريم والحديث الشريف والفقه المالكي والسيرة النبوية واللغة العربية، نسخا من المصحف الشريف الطبعة الموريتانية ومبالغ مالية ومراجع في الفقه والسيرة .



وهكذا فاز في مسابقة القرآن الكريم كل من سيدي اعمر خطري ومحمد المصطفى ولد عبد الله والشيخ النيه ولد عبد الدائم وأحمدو ولد محمودا.



اما الفائزون في الحديث الشريف فهم اطول عمر ولد سيدي محمد ومحمد عمار ولد محمد المصطفى ويحي ولد عبدالله يتقاسمها معه محمد يحي ولد يربه.



وفاز في مسابقة الفقه المالكي الشيخ التجاني محمد يرب ومحمد المشري ولد محمد الامين ومحمد ولد سيدي والفائزالثالث محمد محمود ولد اسياد، كما فاز في السيرة النبوية اسماعيل ولد أحمد ولد ابراهيم وحمادي ولد محمد ومحمد ولد محمد الامجد بينما فاز في مسابقة اللغة العربية محمد ولد محفوظ ولد المامون وسيد المختار ولد محمد معلوم ومحمد فاضل ولد محمد ماء العينين كما منحت جائزة الامتياز الخاصة بالعنصرالنسوي لسكينة بنت عبدالله.