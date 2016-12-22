تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 22 تموز/يوليو 2014 17:24

واجهة الدراسة الجديدة بعنوان: "الطوارق.. من الهوية إلى القضية" للأستاذ الباحث اكناته ولد النقره الأخبار (انواكشوط) – صدر عن المركز الموريتاني للدراسات والبحوث الإستراتيجية دراسة جديدة بعنوان: ""الطوارق.. من الهوية إلى القضية" وهو من إعداد الأستاذ الباحث اقناته ولد النقره، وتتناول الدراسة التعريف بالقضية الأزوادية وشرح أبعادها المختلفة، وتوضيح علاقتها بالمجال الموريتاني.

وتتألف هذه الدراسة من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة تتضمن مجموعة من الخلاصات والتوصيات، بالاضافة إلى تقديم لمدير المركز الدكتور محمد محمود ولد الصديق.

في الفصل الأول الذي جاء تحت عنوان "الطوارق: الهوية والانتماء" يحاول الباحث أن يحدد أصول شعب الطوارق وهويته، ويرصد بداية تشكله كمجتمع بالاضافة إلى حياته الاجتماعية والحركة الثقافية والعلمية لديه.

في حين يتناول الفصل الثاني من الكتاب جذور القضية الأزوادية وتداعياتها، مستعرضا وضع الإقليم الأزوادي تحت الإستعمار، وإرهاصات ميلاد القضية الأزوادية، ومنعطفاتها الكبرى والأطراف الفاعلة فيها، وانعكاساتها على المحيط الإقليمي والمحيط الدولي.

وفي فصل الثالث من الكتاب يسلط الباحث الضوء على علاقة القضية الأزوادية بالمجال الموريتاني، مبينا مجالات التواصل بين الإقليم الإزوادي والدولة الموريتانية، وشارحا الموقف الرسمي الموريتاني من القضية الأزوادية عبر تاريخ القضية.

وتزامنا مع صدور الدراسة أصدر المركز العدد الثالث من مجلة "دراسات". وهي مجلة علمية محكمة تعنى بالدراسات حول موريتانيا، وتصدر سنويا.