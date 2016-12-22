حفل تكريم للمتفوقين بثانوية لعيون

تاريخ الإضافة: الإثنين, 21 تموز/يوليو 2014 23:27

الأخبار (نواكشوط) - نظمت مجموعة من الطلاب السابقين في ثانوية لعيون حفلا لتكريم المتفوقين من ثانوية لعيون في الباكالوريا 2014، وقد تم تكريم الثلاثة الأوائل من كل شعبة، حيث سلمت لهم إفادات تقدير وجوائز رمزية من طرف منظمي الحفل.

الحفل الذي حضره مدير الثانوية وبعض أساتذتها ومنتخبو ولاية الحوض الغربي، إضافة لبعض الطر المتخرجين من ثانوية لعيون، بدأ بكلمة مع محمد الأمين ولد الفاظل باسم منظمي الحفل، قال فيها إنهم يهدفون إلى تشجيع المتفوقين، وإنشاء قنوات اتصال بين الأجيال التي درست في هذه الثانوية والتي وصفها بالعريقة، فمما يؤسف له ـ يقول ولد الفاظل ـ هو أن الأجيال التي درست في هذه الثانوية لم يعد يعرف بعضها البعض، وحتى وإن حصل التعارف، فإن التواصل يبقى غائبا، كما أن هذه الأجيال لم تعد لها أي صلة بهذه الثانوية التي تعلمت فيها لفترة من الزمن.

وقد تحدث في الحفل إضافة لولد الفاظل النائب عن مدينة لعيون سيدي عالي ولد سيد ألمين متكلما باسم منتخبي الولاية، هذا بالإضافة إلى كلمة باسم الطلاب المكرمين في الحفل.