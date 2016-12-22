لأشرعة الضحى .... إهداء إلى غزة

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 16 تموز/يوليو 2014 10:41

الشيخ ولد بلعمش

 

وطنٌ لأشرعة الضحى : زيتونُه *** نزفًا يموتُ ; مُحاصرٌ ليْمونُه


شهراً نصومُ و من سنينٍ صومُهُ *** مَا للصحيفةِ ناقضٌ فَنَكونُه 


الشنفرى لا أُذْنَ تسمعُ شعرَهُ *** و دمُ العروبةِ ضائعٌ مضمونُه

هلْ يَضْمُرُ الوطن الكبير بِجُبْنِه *** فتلمُّ غزَّةُ شعْثَهُ و تَصونُهُ ؟!

أيتام غزة يكفلونَ ملوكَنَا *** المُلْكُ عزُّ المرءِ لا مَخزونُهُ

كل العواصم بالنكوص صغيرةٌ *** لكنَّ متَّسعَ القطاعِ أَتُونُه

نتجرع الصبر المرير هزيمةً *** و لدى الأسودِ من الصمود فُنونُه

الموتُ يهربُ خائفا منْ موتِه *** ما حائطُ المحتلِّ ؟! ما ديْمونُه ؟!

دارتْ رحاها و المُقاومُ وحدَهُ *** من يفتدينا طائراً ميمونُه 

و دم الضحايا إبرةٌ بعيوننا *** يا قلبُ شرُّ تعذُّبٍ مكنونُهُ !

و العالَمُ الموبوء ينظرُ جالساً *** لا قولُه يُجدي و لا ماعونُه 

يدُ مجلس الأمنِ المُخيف طويلةٌ *** فعلامَ ينسى الفعلَ بنْكيمونُه ؟!

لكنَّ هذي الأرض غاضبة لنا *** و الغيبُ تُحبُكُ في الخفاءِ شؤونُهُ

و لربما انتصر الضعيفُ بِعزمِه *** فالظلمُ أولى أنْ تخيبَ ظُنونُه

شعري لناشئة الكفاح عيونُه *** من عاشَ للإنسانِ كيفَ يخونُه ؟!

إن تمتَلكْ ليلى رُؤى مجنونِها *** هذا النضالُ و إنني مجنونُه


مقابلة مع نائب مقاطعة أطار محفوظ ولد الجيد

والي آدرار للأخبار: الولاية منطقة خضراء وستستعيد دورها السياحي

وظائف ومناقصات

مناقصة لشراء معدات معلوماتية ومكتبة (الاقتصاد والمالي
فرص توظيف في دول الشرق الأدنى وشمال افريقيا
بيع 13 سيارة رئاسية بموريتانيا
بيع 2400 طنا من الزيوت النباتية بالمزاد العلني
مزاد علني لبيع 8557.920 طن من الأرز