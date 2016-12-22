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لأشرعة الضحى .... إهداء إلى غزة
- تاريخ الإضافة: الأربعاء, 16 تموز/يوليو 2014 10:41
الشيخ ولد بلعمش
وطنٌ لأشرعة الضحى : زيتونُه *** نزفًا يموتُ ; مُحاصرٌ ليْمونُه
شهراً نصومُ و من سنينٍ صومُهُ *** مَا للصحيفةِ ناقضٌ فَنَكونُه
الشنفرى لا أُذْنَ تسمعُ شعرَهُ *** و دمُ العروبةِ ضائعٌ مضمونُه
هلْ يَضْمُرُ الوطن الكبير بِجُبْنِه *** فتلمُّ غزَّةُ شعْثَهُ و تَصونُهُ ؟!
أيتام غزة يكفلونَ ملوكَنَا *** المُلْكُ عزُّ المرءِ لا مَخزونُهُ
كل العواصم بالنكوص صغيرةٌ *** لكنَّ متَّسعَ القطاعِ أَتُونُه
نتجرع الصبر المرير هزيمةً *** و لدى الأسودِ من الصمود فُنونُه
الموتُ يهربُ خائفا منْ موتِه *** ما حائطُ المحتلِّ ؟! ما ديْمونُه ؟!
دارتْ رحاها و المُقاومُ وحدَهُ *** من يفتدينا طائراً ميمونُه
و دم الضحايا إبرةٌ بعيوننا *** يا قلبُ شرُّ تعذُّبٍ مكنونُهُ !
و العالَمُ الموبوء ينظرُ جالساً *** لا قولُه يُجدي و لا ماعونُه
يدُ مجلس الأمنِ المُخيف طويلةٌ *** فعلامَ ينسى الفعلَ بنْكيمونُه ؟!
لكنَّ هذي الأرض غاضبة لنا *** و الغيبُ تُحبُكُ في الخفاءِ شؤونُهُ
و لربما انتصر الضعيفُ بِعزمِه *** فالظلمُ أولى أنْ تخيبَ ظُنونُه
شعري لناشئة الكفاح عيونُه *** من عاشَ للإنسانِ كيفَ يخونُه ؟!
إن تمتَلكْ ليلى رُؤى مجنونِها *** هذا النضالُ و إنني مجنونُه