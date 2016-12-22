تاريخ الإضافة: الأربعاء, 16 تموز/يوليو 2014 10:41

الشيخ ولد بلعمش

وطنٌ لأشرعة الضحى : زيتونُه *** نزفًا يموتُ ; مُحاصرٌ ليْمونُه



شهراً نصومُ و من سنينٍ صومُهُ *** مَا للصحيفةِ ناقضٌ فَنَكونُه



الشنفرى لا أُذْنَ تسمعُ شعرَهُ *** و دمُ العروبةِ ضائعٌ مضمونُه



هلْ يَضْمُرُ الوطن الكبير بِجُبْنِه *** فتلمُّ غزَّةُ شعْثَهُ و تَصونُهُ ؟!



أيتام غزة يكفلونَ ملوكَنَا *** المُلْكُ عزُّ المرءِ لا مَخزونُهُ



كل العواصم بالنكوص صغيرةٌ *** لكنَّ متَّسعَ القطاعِ أَتُونُه



نتجرع الصبر المرير هزيمةً *** و لدى الأسودِ من الصمود فُنونُه



الموتُ يهربُ خائفا منْ موتِه *** ما حائطُ المحتلِّ ؟! ما ديْمونُه ؟!



دارتْ رحاها و المُقاومُ وحدَهُ *** من يفتدينا طائراً ميمونُه



و دم الضحايا إبرةٌ بعيوننا *** يا قلبُ شرُّ تعذُّبٍ مكنونُهُ !



و العالَمُ الموبوء ينظرُ جالساً *** لا قولُه يُجدي و لا ماعونُه



يدُ مجلس الأمنِ المُخيف طويلةٌ *** فعلامَ ينسى الفعلَ بنْكيمونُه ؟!



لكنَّ هذي الأرض غاضبة لنا *** و الغيبُ تُحبُكُ في الخفاءِ شؤونُهُ



و لربما انتصر الضعيفُ بِعزمِه *** فالظلمُ أولى أنْ تخيبَ ظُنونُه



شعري لناشئة الكفاح عيونُه *** من عاشَ للإنسانِ كيفَ يخونُه ؟!



إن تمتَلكْ ليلى رُؤى مجنونِها *** هذا النضالُ و إنني مجنونُه