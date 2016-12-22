تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 15 تموز/يوليو 2014 20:51

الشيخ الخليل النحويعندي لكم خبر .. خبر!

خبر أكيد صادق.. خبر أغرَْ!

خبر تصدقه الصور!

خبر تعود به الشهامة والكرامة والظفر

من بعدما ذهبت هناك شذر مذر

خبر تَقَرّ بصدقه عين الشهيد المحتضَر

خبر يزف إلى الأرامل واليتامى والثكالى والمصابين الأخر

...

من بعد سبع، والجحيم قد استعر

من بعدما نشروا الحجر

واستمرؤوا ذبح البشر

من بعدما اختلسوا ابتسامات الصغار وبعدما اغتصبوا التماعات النظر

من بعدما صبغوا المآذن بالدماء ورتلوا سور البطر

... عندي لكم هذا الخبر:

"وزراؤنا هبوا، وقالوا: لا وزر

وبحكمة وروية .. وبمنتهى بعد النظر

حضروا لقاء المؤتمر..

وزراؤنا التقطوا الصور..

وزراؤنا أو بعضهم يتكبدون اليوم وعثاء السفر"!