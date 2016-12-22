تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 15 تموز/يوليو 2014 14:20

منذ بدأ العدوان الصهيوني على غزة والشعراء الموريتانيون يسطرون بمخاييلهم تعابير فنية راقية متضامنة مع المقاومة الفلسطينية الباسلة، ومتهجمة على الكيان الذي يشن حربا تقول منظمات عدة إن جرائم حرب ارتكبت فيها.

و"دموع وصمت"، و "كي نعترف" نصان من أحسن النصوص التي سُطرت، وهما للشاعر الموريتاني الصحفي بالجزيرة الرياضية محمد عبد الله ولد ءامنه.

والنصان هما:

دموع وصمت

في بحر غزة َ للشواطئ ِ تخرجون تتفسحونَ وتمرحون َ وتسبحون

والشمسُ في كبد ِ السما . هيَّا اخرجو يا آل غاليةٍ . فذا محــــضُ الجنــون

أظننتمُ أن الجبالَ جبالكــــــــم والكرمَ والزيتون َ.. أنتم واهمون

وظننتمُ أن الزمانَ زمانكـــــــم ياآل غاليةٍ .. لأنتم تحلمون

فالصمتُ بات سبيلـَكــــم لاتنطقو ا هيَّا اخرجو . فبأي شيءٍ تنطقون

* * *

يا أيها الزمنُ الذي علمتنــا لونَ الحياة وطعمَها أيــن القــرون

بل اين تاريخٌ تـَعـَطـَّر بالعــلا والعز أين التائبون العابــــدون

المُنكِرُون لكل فعل مُنكـرٍ السائحون الراكعون الساجــــــدون

يا أيها الأحفاد أين سيوفكـــم ونبالكم وخيولكم أين الحصـــــــــون

يا أيها الأحفاد أين ضميركــــم ماذا دهاكم أين أنتم ؟ نائمـــــون ؟

قولواخطابا فالخطاب صنيعُكم قولوا كلامــا فالكلام له شجــون

قولوا كلاما تافها أو تمتمـــوا إني لأعشق صوتـَكــم هل تعلمـون؟

وتحدثوا عن أي شيء ما لكـم لاتنطقـونَ بأي شـيء ؟ .. خائفـــــون؟

قولوا هراءا أيها الأبطال أحـــــــــفاد العروبة أنتـــمُ .. إ ذ تسمَـــــرون

أولستموا أحفاد من حملوا اللوا المؤمنون السابقون السابقـــون

* * *

ياأيها الأبطال أنتم في القصـــورِ. أتجلسونَ على الأرائــــك تنظـــــرون

وهدى تعفر وجهها وسط الترا بِ وتستغيث . أتنظرونَ ؟ أتسمعون ؟

قولوا كلاما إنها جاءت بفعــــــــــــــــل ٍمنكرٍ .. تبكي !؟ هل انتم منكِرُون

تبكي ورمل الأرض يرشف دمعَها بحراً وموجُ البحر تقذفه العيون

تبكي وتبحث عن بقايا بيتهــــــــا عن حضنها عن دِفء والدها الحنون

عن أمها عن إخوة ٍلم يتركـــــوا من يسمعون عويلـَها .. أو يفقهون

عن دُميةٍ كانت تـُدغدغ حلمهــا وقت المسا وتضمها وقت السكون

* * *

أهدى ! تـَحقق حلمُهم ؟ فابكي لهــم إن البكاءَ يهزهم إذ يفرحون

فابكي لهم إن البكاءَ يهزهـــــــم إذ يسرحون َ ويتـْرحون َ ويمرحون

وتذكري أن البكاءَ عليهـــــــــــــم ُ إن البكاء َ عليهمُ إذ ْيضحكون ..

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كي نعترف

ياأيها الغـِرّ ُ المدلـَّـلُ لاتخــــــف هيا استمرَّ فنحن شعبٌ من خزف

دمِّرْ قواعدَ عزِّنا وشموخَنـــــــــا واجعل كرامة َشعبنا مرمى الهدف

دمر براءة َ طفلنا وبناتِنــــــا والأمهاتِ فإنهم سئِموا الشظــف

دمرعواطف حبِّنا وقلوبـَنـــــا والدينَ فينا والمروءة َ والشـــرف

دمر شواطئ َبحرِنا وجبالــَنـــا دمر حكاياتِ العجائـــــزِ والطـّـُرَف

أنت العزيزُحمتك كل الأمهــــاتِ فلا تـَخـَفْ. واملأ فؤادك بالصَّلـَف

أنت الحكيم ُ فكيف تخشى أمــــة ً كلُ الرجال بها أصابهم ُ الخرف

أنت المقاتلُ والمحررُوالمنـــــــــــــــــاضلُ والزعيم ُ وأنت أنت المحترف

فاحفـَر بنارك في وُجوه بناتنــــا تـُحفاً يـُذيبُ جمالـُها كلَّ التـّـُحــف

وارسم بنارك فى صحائف ِجسمنا كل َّ المجازرِ إننا نهوى التـَّـــــرَف

واحرق بنارك زَرْعَناَ وشِياهَنـا وخيامَنا وقبورَنا " كي نعترف"

* * *

أناأمة ٌلعب الزمان بحلمهــــــــــا تحيا حياة الخانعين بلا نكف

أنا أمة ماتت ومات ضميرُهـــــا وقلوبُها تحت الصفائح ترتجف

هتفت قلاع ُبني أمية تستغيــــــــــــــــثُ ولا مغيثَ ولامجيبَ لمن هتف

وشكـَت بلادُ الرافدين ونخلـُهــــــا لا طلع فيه ولا جذوعَ ولا سعــف

ونعى الرشيد ُ قبابَها وحصونَها وفراتـها ومها الرصــافةِ والنجـف

* * *

كيف العزاء لأمة ٍ لاتشتــــــــكي وجعَ الزمانِ وليس فيها مِـن خلف

كيف العزاء ُ لأمةٍ هجرت صـــــلا حَ الدين ِ والتاريخ َ تهجرُ والسـَّـلف

كيف العزاء لأمةٍ جَثـَم َ الضَّـنــَى في جسمِها وتـَبلـَّدت حتى الدَّنف

وتجمـَّدت منها الحناجرُ والدِّ مـــــــــاءُ. وبُتـِّرت منها الأصابعُ والأكـُـف

كلماتـُها مبحوحة ٌ ورماحـُهــــــــا مكسورة ٌوخيولـُها تهــوَى العلـف

محمد عبد الله بن ءامنة من قناة الجزيرة الرياضية