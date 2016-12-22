موريتاني يصدر كتابا يعالج إنتاج أديب قطري

تاريخ الإضافة: الخميس, 10 تموز/يوليو 2014 16:58

الأخبار (نواكشوط) – أصدر الشاعر والأديب الموريتاني الدكتور محمد أحيد حاميلي كتابا يعالج الإنتاج الأدبي للشاعر القطري يوسف البنعلي.

والكتاب قراءة نقدية لمجموعة شعرية للبنعلي سماها "قطوف من الغربة"، وقد قدم له محمد المصطفى ولد الحسن، كما تلت ذلك مقدمه تعالج باختصار على الإنساني العربي بالشعر.

وقبل دخلوه في صميم الكتاب خصص الأديب محمد أحميد مدخلا من كتابه للأدب القطري، معتبرا أن الأدب القطري شهد نهضة لا تقل مدى عن النهضة التي شهدتها مجالات الحياة الأخرى.

وكمدخل مباشر لموضوعه خص المؤلف فصلا من كتابه للتعريف بالشاعر القطري يوسف البنعلي، وما حصل عليه من خبرات، وتجاربه، وقبل ذلك تعليمه، حيث إنه بدأ تعليميا عائليا أملته عليه طبيعة عيشه قبل انتقاله إلى الغربة، وليحصل على شهادات في مجالات متعددة.

وقد قسم المؤلف إنتاج الشاعر القطري إلى عدة أركان، أولها الفصيح، لتتلوه بعد ذلك النصوص الخليجية والمرية.

وكانت تعليقات المؤلف النقدية الطابع الأبرز عند ذكر النصوص، فهو يذكر أحد نصوص البنعي ويعلق عليها مبرزا خصائصها، وجمالياتها، بأسلوب يصفه صاحب تقديم الكتاب الدكتور محمد المصطفى بن الحسن بأنه ساحر يخفف من صرامة النقد، وينزاح إلى جمالية رائعة من الإبانة والتعبير.

وجاء الكتاب في 111 صفحة من الحجم الصغير، وبحجم خطي متوسط، حوت جميعها مواضيع الكتاب بما فيها الفهرسة.