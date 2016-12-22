الشبيبة تطلق مخيم البناء 38

تاريخ الإضافة: الأحد, 22 حزيران/يونيو 2014 21:10

الأخبار (نواكشوط) – أطلقت جمعية شبيبة بناء الوطن مساء اليوم 22/06/2014 مخيمها الثامن والثلاثين تحت شعار "معا نبني الوطن".

وقد حفل افتتاح المخيم العمدة المساعد لبلدية عرفات مكفولة بنت جدو، المكلفة بالشباب والثقافة بالبلدية.

وشكرت بنت جدو جمعية شبيبة بناء الوطن على أنشطتها، وقالت إنها تأمل أن تزيد، وأن مكانة الجمعية وتجربتها يتيح لها ذلك.

واعتبر مكفولة جمعية "شبيبة" إحدى أهم الجمعيات العاملات في الثقافة، معتبرا أنشطتها هادفة وفعالة.

رئيس المخيم اعلي الشيخ ولد الداف اعتبر في بداية حديثه أن جمعية شبيبة بناء الوطن تأمل من هذا المخيم أن يكون فرصة تكوينية للشباب المشاركين فيه، ويتخرجوا بوعي نحو واجباتها تجاه الوطن.

وقال إن الهدف الأساسي منه هو تكوين المجموعة الشبابية المشاركة فيه حتى تتأهل للبناء، وتتكون لديها ثقافة تضامن تؤسس لها بإيمان قادر على تخريج الشخصية المثالية.

وشكر المشاركين في المخيم، ووعدهم بأنه سيكون ملائما في جوه، وأن جمعيته لن تألو جهدا في تحقيق الهدف المتوخى منه.