نجوم الفن والكوميديا يشاركون في مهرجان الثقافة بنواذيبو

تاريخ الإضافة: الجمعة, 30 أيار 2014 08:42

الأخبار(نواذيبو)- انطلقت فى وقت متأخر من اليلة البارحة الليلة البارحة فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان نواذيبو للثقافة والفنون وسط حضور الأمين العام لوزارة الثقافة السلطات الإدارية والمئات من المواطنين قبالة الساحة التى نظم فيها الرئيس محمد ولد عبد العزيز مهرجانه 2012.



النسخة الجديدة تميزت بمشاركة واسعة لنجوم الفن والكوميديا بموريتانيا واقبال منقطع النظير من قبل السكان الذين تدفقوا بالمئات على الساحة ساعات الليل لحضور فعاليات المهرجان.



الأمين العام لوزارة الثقافة قال إن مهرجان نواذيبو يقدم وجوها من التنوع الثقافي ، ويسهم بشكل فاعل فى انعاش الساحة الثقافية المحلية.



بدوره منظم المهرجان صمب ولد بمباي أبرز فى كلمته أن نسخة المهرجان الثالثة أريد لها أن تكون أقرب من المواطنين فى الأحياء الشعبية ، ولذا تم اختيار ساحة عمومية فى قلب هذه الأحياء هي "ساحة التحدي".



وتحدث ولد بمباي عن تجربة المهرجان الثقافي فى طبعته الثالثة معتبرا أنه يسعي جاهدا إلى احياء التنوع الثقافي ، وابراز قيمته لدى المجتمع الموريتاني.



وتميز حفل الإفتتاح بعروض فلكورية عكست التنوع الثقافي للمجتمع الموريتاني علاوة على أدوار غنائية قدمتها الفرق الفنية التى حضرت حفل الإفتتاح الذى استمر حتى فجر الجمعة وسط مساندة جماهير عريضة من الشباب لفعالياته.





كواليس المهرجان...





عاني منظمو النشاط الأمرين ، وحددوا الثامنة والنصف كموعد لإنطلاق النشاط غير أن الأمين العام لوزارة الثقافة كان العائق الأكبر حيث لم يحضر بفعل أنه كان على سفر حتى منتصف اليل وسط تدفق المئات مما جعل المنظمين يفقدون السيطرة على الجماهير ، ويستجدونها للانضباط ، واستغرق ذالك بعض الوقت بعد أن حضر الضيوف الرسميون.



صاحب الافتتاح بالقران الكريم أحدث ضجة كبيرة حينما عجز عن تلاوة الآيات القرآنية وتعددت أخطاءه فيها وسط صيحات الشباب مما جعل أحد المنعشين يفتتح بالقران بدله.



أحد المنظمين استغرب عدم احضار صور الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وطفق يجمعها من أجل تعلقيها فى النشاط وسط استغراب البعض من تصرفه.



وكان لافتا أن النشاط نظم على مرمي سهم من القسم رقم 2 لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية ، ولم يعرف ماإذاكان صدفة من المنظمين فى اختيار المكان أم أنهم على علم بذالك.