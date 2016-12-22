افتتاح مركز باسم الراحل محمد ولد السالك

تاريخ الإضافة: الإثنين, 19 أيار 2014 10:21

شعار المؤسسة الثقافيةالأخبار (نواكشوط) – يفتتح يوم الثلاثاء الموافق 27 من الشهر الجاري مركز ثقافي باسم المصور الراحل محمد ولد السالك، يحمل اسم: "ذاكرة موريتانيا.. محمد ولد السالك" وذلك في المركز الثقافي للمجموعة الحضرية (مركز معاوية سابقا).

الحفل الذي ترعاه وزارة الإتصال والعلاقات مع البرلمان وبالتعاون مع: دار السينمائيين، اتحاد السينمائيين الموريتانيين، نقابة الصحفيين الموريتانيين، هينة المختار ولد داداه، سيكون الإنطلاقة الفعلية للمؤسسة التي يعتبرها أصحابها مؤسسة ثقافية مستقلة، تعني بجمع وصيانة وتثمين التراث المرئي والمسموع لموريتانيا.

وهذه لمحة تعريفية عن المؤسسة حسب ما جاء في برقية تلقت "الأخبار" نسخة منها:

تعريف

(ذاكرة موريتانيا ، محمد ولد السالك)، مؤسسة ثقافية مستقلة، تعني بجمع وصيانة وتثمين التراث المرئي والمسموع لموريتانيا

الأهداف:

- جمع كل الوثائق المرئية والمسموعة المتعلقة بتاريخ موريتانيا، من صور وقيديوهات وتسجيلات صوتية

- جمع وصيانة تاريخ الراحل محمد ولد السالك خلق فضاء عمومي مفتوح للاطلاع على هذه الذاكرة

- ربط أجيال اليوم بتاريخهم من خلال استخدام الأرشيف التاريخي

- مساعدة الباحثين والكتاب علي الوصول الي وثائق تاريخية مرئية ومسموعة

- تسجيل وصيانة الذاكرة الجماعية للبلد

- تشجيع المبدعين من مصورين فوتوغرافيين وسينمائيين من خلال استحداث جوائز للإبداع المرئي والمسموع

- تنظيم تظاهرات ثقافية حول تاريخ البلد

- اعتمادا علي الوثائق الأرشيفية استخدام الوثائق الأرشيفية في العملية التربوية

- إنشاء متحف للمقتنيات والآلات المرئية والمسموعة

- إنشاء وحدات توثيق متخصصة لكل ميادين الحياة في موريتانيا

- إنشاء وحدات توثيق متخصصة للشخصيات التاريخية للبلد

آليات العمل

يقوم المركز بجمع واقتناء كل الوثائق المرئية والمسموعة وتحويلها إلي وسائط قابلة للاستخدام العمومي

يقدم المركز خدماته من خلال مركز مفتوح للزوار العموميين والمتخصصين والطلاب والباحثين والإعلاميين

ينظم المركز أنشطة دورية متخصصة في كل المجالات ذات الصلة بالذاكرة الجماعية

أصدقاء محمد ولد السالك

هم جماعة من نساء ورجال موريتانيا والعالم الذين عايشوا الراحل، أو اشتركوا معه المهنة، أو الوظيفة أو أي أعمال أخري، وهم أيضا شخصيات لم تعايشه في حياته لكنهم مهتمون بتاريخه وإسهاماته، هده المجموعة تشكل مجلسا استشاريا للمركز يعود إليها للتشاور في كل أنشطته، كما أنها تمثل سفراء المركز حيثما حلت.

جائزة محمد ولد السالك

هي جائزة تقدم كل سنة في 27 من مايو (تاريخ رحيل محمد ولد السالك)، وهي مساهمة في تشجيع المبدعين من مصورين ومنتجين ومخرجين علي أحسن إبداعاتهم السنوية.