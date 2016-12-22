وزيرة الثقافة: سيتم إنشاء إطار يجمع الفنانين قريبا

تاريخ الإضافة: الخميس, 15 أيار 2014 15:49

الأخبار(نواكشوط) قالت وزير الثقافة والرياضة فاطمه فال بنت أصونيع، إن قطاعها يعمل حليا من أجل إنشاء إطار جديد يجمع كل الفنانين بموريتانيا قريبا، مؤكدة أن الوزارة تعمل بشكل جديدي لتطوير قطاع الثقافة والفن.

وقالت بنت أصوينع – في مؤتمر صحفي ظهر الخميس بنواكشوط – إنه سيتم تنظيم مؤتمر عام يتم خلاله تشكيل مجلس تنفيذي لهذا الإطار، فيما يسبق ذلك تصحيح لوائح المنتسبين للفن.

وقالت بنت أصوينع، إن الحكومة استلمت 5 من دور الشباب التي تعهد القطاع بتشييدها قبل فترة، فيما تقدم العمل في 10 أخرى من هذه الدور.

وقالت الوزيرة بنت أصوينع، إن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه اليوم وصادق على بيان هام يتعلق بمؤسسات الشباب والرياضة من شأنه النهوض بالشباب، حسب قولها.