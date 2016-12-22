طلاب موريتانيا يشاركون بمعرض تونس

تاريخ الإضافة: الإثنين, 05 أيار 2014 13:32

الأخبار (نواكشوط) - شاركت رابطة الطلاب والمتدربين الموريتانيين بتونس في فعاليات معرض اللغات المقام في تونس يومي 3 و4 ماي بشكل فاعل مثّلت من خلاله موريتانيا.

تثملت المشاركة الأولي في إقامة معرض ثقافي سعت من خلاله الرابطة إلى التعريف بالبلد ثقافة وعلما وإسهاما في العطاء الحضاري من خلال أبرز رجالات العلم والمعرفة فيه ...

وكان هذا المعرض فرصة كبيرة للتواصل مع العديد من ممثلي الجاليات والمؤسسات والسفارات والترويج للبلد سياحيا وثقافيا.

أما المشاركة الثانية فكانت في محاضرتين أعدّهما وقدّمهما الطلاب عن التنوّع اللغوي في موريتانيا من خلال عرضين مفصّلين نالا إعجاب الحضور وكانت المحاضرة الأولى بعنوان " الحسّانية والسونونكية : دراسة تاريخية تحليلية " مع الطالب بماجستير علم الاجتماع بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس محمّد يحي ولد باب ولد حسني مسؤول الثقافة في الرابطة .

وقدّم الثانية الطالب بماجستير العلوم السياسية في جامعة المنار محمد صار الأمين العام بالرابطة الذي حاضر عن " لغتي الوولف والبولار في سياقهما التاريخي والثقافي " .