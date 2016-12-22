اتفاق بين قناة "المرابطون" وباقة قنوات أفريقيا

تاريخ الإضافة: الخميس, 31 تشرين1/أكتوير 2013 13:03

الأخبار (نواكشوط) ـ وقعت قناة المرابطون الفضائية مذكرتي تفاهم وتعاون مع كل من إذاعة وقناة طيبة الفضائية، وباقة قناة أفريقا الفضائية، يقضي الاتفاق بتبادل الخبرات والتجارب في المجالات الفنية والتقنية وإنتاج البرامج التلفزيونية المشتركة.

وقد وقع مذكرتي التفاهم عن قناة المرابطون د.عبدوتي ولد عالي، فيما وقع المهندس ماهر سالم قويدر عن إذاعة وفناة طيبة الفضائية وباقة قنوات أفريقيا.

يذكر أن قناة طيبة الفضائية من أشهر القنوات الإسلامية، وتبث من جمهورية السودان، وتتبع لها باقة قنوات أفريقيا الفضائية التي تبث باللغات الإفريقية.