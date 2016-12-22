الاتحاد العام يختتم أسبوعه الثقافي

تاريخ الإضافة: الخميس, 01 أيار 2014 22:16

الأخبار (انواكشوط) – اختتم الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين أسبوعه الثقافي والرياضي بحفل نظمه في دار الشباب القديمة بانواكشوط، تحت عنوان: "عطاء يتجدد... ومسيرة تستمر".

الأمين العام للاتحاد تحدث في كلمته بالمناسبة عن أهمية هذا النشاط والدور الذي يضطلع به في تنشيط الساحة الثقافية والرياضية في مؤسسات التعليم العالي الوطني مؤكدا على انفراد نقابته بهذا النشاط .

واستعرض ولد انداه الانجازات التي حققتها نقابته لصالح طلاب موريتانيا في الداخل والخارج مستدلا بالأسبوع الثقافي الرياضي الذي يتضمن عشر مسابقات ثقافية ورياضية.

كما شهد الحفل مداخلات شعرية وفنية واستعراضات في بعض الرياضات القتالية تفاعل معها الجمهور الذي حضر الحفل.