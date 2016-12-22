ميثاق الحرية (شعر)

تاريخ الإضافة: الإثنين, 28 نيسان/أبريل 2014 15:46

الشيخ أحمد بن البان - شاعر وكاتب "سيري مظفرة ولا تتقهقري... سيهز سيرك كل طـــــاغ مفتر"

سيري وزادك عزمة من صادق... حر، تدرع بالنضال الأخضر

سيري مكللة النهاية بالمنى... ما ضاع حق خلــــفه حر جَــرِي

سيري مسيرتنا الجميلة، كلنا... ذاك المعذب، دمعـــه في المخفر

كفاه ـ إن لهب السياط أذاقه... مرَّ الحياة ـ تذود عن جسم عري

نبكيه إذ يبـــــــــــكي ـ ولا بشر ولا قلب يرق له ـ بدمـع أغزر

ما باله؟ ربــــــاه هل قدر القضا... أن لا أعيش بغير وجه أغبر

أن لا أكون..أوَ أن أكون ـ كما قضوا ـ عبدا لغيرك، لن أذل لمفتر

حر أنا وبغير من برأ الورى... كُلاً كفرت، وبارئي لم أكفر

حر أنا وبشرع أحمد مؤمنُ... هذي روائع شرعه في أسطري

الله ربي والنبي محمــــــــــــــــــد، أسمى دليل للطريق الأخير

أف على زمن يشتــــــــت شملنا... ما بالنا نخطو برجل أبتر؟

ما بالنا نغتال في أحــــــــــلامنا... لون الحياة بأبيض أو أسمر

إنا هنا صف توحــــــــــــد للفدا... وفِـدَا الكرامة يا له من مفخر