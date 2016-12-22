الباحث ولد أيده يفوز بالجائزة الأولى لمركز البحوث الولاتية

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 30 تشرين1/أكتوير 2013 14:00

الأخبار (نواكشوط) ـ فاز الدكتور أحمد مولود ولد ايده بالجائزة الأولى في مسابقة مركز البحوث والدراسات الولاتية ببحثه "مساهمة في دراسة زخارف ولاته" فيما نال الباحث سيدي احمد ولد عبد القادر ولد خو الجائزة الثانية عن بحثه "في جوب الالتفاتة إلى برنامج ولاته"

وحصل الباحث المعلوم ولد محمد الجائزة على الجائزة الثالثة عن بحثه حول "مكتبة المثقف الشنقيطي محمد يحي الولاتي نموذجا من خلال الرحلة الحجازية" .



مستشار وزيرة الثقافة والشباب والرياضة محمدو ولد احظانا قال في كلمته خلال حفل توزيع الجوائز أمس الثلاثاء29/10/2013 إن إنشاء هذه الجائزة يمثل مساهمة قيمة من المركز للتعريف بالتراث الولاتي الزاخر بالكنوز الثمينة وتوجيها للباحثين والمبدعين إلى الاهتمام به والإبداع في تقديمه.



وقال المستشار إن معرض لوحات الزخارف المنزلية الذي يواكب حفل توزيع الجوائز يعتبر أكبر شاهد على الإبداع الحضري المتميز للمرأة الولاتية وعلى الدور البارز الذي تنهض به في إعمار بيتها والعناية بتجميله.

رئيس مركز البحوث والدراسات الولاتية حسني ولد الفقيه قال إن إنشاء جائزة الإبداع في مجال التراث الولاتي والمعرض الذي يواكبها ينطلقان من وعي المركز بضرورة الإسهام في تشجيع التمييز والإسهام في رصد التراث الولاتي وجمعه وحفظه ودراسته وإثراء المكتبة التراثية الوطنية بأعمال جادة ورصينة.

