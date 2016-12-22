شهيد غُرِّ المَعَالِي (شعر)

تاريخ الإضافة: الأحد, 13 نيسان/أبريل 2014 16:53

أدي ولد آدب 11/12 إبريل 2014 في رثاء شقيقه حم ولد آدبه تغمده الله برحمته(في رثاء شقيقي تغمده الله برحمته)

أخِي.. بِمَوْتِكَ.. مَاتَ الصَّبْرُ.. فِي خَلَدِي *** أيَا يَدَ اللهِ .. شُدَي- رَحْمَةً - عَضُدِي

أوَّاهُ.. هَا كَبِدِي.. مَنْزُوفًةٌ.. ألمًا *** دَمْعًا..عليْكَ.. أخِي.. يَا "حَمَّ".. يَا كَبِدِي

سَرَتْ بِنَعْيِكَ.. مِلْءَ الجِسْمِ.. زَلْزَلَةٌ *** مَهْمَا تَجَلَدْتُ.. لا يَقْوَى لَهَا جَلَدِي

بَيْنَ الجَوَانِحِ إعْصَارٌ أكَابِدُهُ *** يَا وَيْلَتِي.. "خُلِقَ الإنْسَانُ فِي كَبَدِ"

لِلهِ جِسْمٌ.. نَحيلٌ.. منْكَ.. تَعْمُرُهُ *** كُلُّ المَعَالِي التي تدْعُو إلَى الحَسَدِ

فمَنْ يَرَاكَ قَلِيلاً.. مِلْءَ مَنْظَرِهِ *** إنَّا نَرَاكَ كثيرًا.. مُفْرَدَ العَدَدِ

الفَلْسَفاتُ.. فُنُونُ العِلْمِ.. مَكْتَبَةٌ *** تَسْعَى عَلَى قَدَمٍ.. لَمْ تَسْعَ للْفَنَدِ

فِي صَمْتِكَ الخُطَبُ..الأشْعَارُ.. مُخْبِتَةٌ *** إنْ تَرْتَقِ المِنْبَرَ المَرْهُوبَ.. يَرْتَعِدِ

وخَلْفَ صَمْتِكَ.. أبْحَاثٌ.. مُعَمَّقَةٌ *** بِمِثْلِهَا.. رَائِعَاتُ الفِكْرِ.. لمْ تَجُدِ

قَدْ كُنْتَ – لوْشِئْتَ - مَشْهُورًا.. بِعَالَمِنَا *** لَكِنَّكَ الدُّرُّ.. خَلَّى السَّطْحَ.. للزَّبَدِ

شَهِيدَ غُرِّ المَعَالِي.. متَّ مُطَّرَحًا *** ولوْ تَنَازَلْتَ.. عِشْتَ العُمْرَ.. فِي صَعَدِ

قدْ كُنْتَ.. عَفًّا.. سَلِيمَ القَلْبِ.. مُرْتَهِنًا *** لِلْخُلْقِ.. تُعْطِي.. بِصَمْتٍ.. دُونَمَا نَكَدِ

رَهَنْتَ عُمْرَكَ.. عِرْفانًا.. لِجَامِعَةٍ *** رَدَّتْ.. جَزَاءَ سنِمَّار.. يَدًا.. بِيَدِ

لِلهِ مِنْكَ فَتًى.. قدْ كانَ نَابِغَةً *** أضَاعَهُ بَلَدٌ.. يَا ضَيْعَةَ البَلَدِ!

رَبَّاهُ.. رُحْمَاكَ.. عَوِّضْهُ الحَيَاةَ.. هُنَا *** بِجَنَّةِ الخُلْدِ.. والرِّضْوَانِ.. والرَّغَدِ

وَهَبْ لَنَا شَرَفَ الدَّارَيْنِ.. مَكْرمَةً *** فَلاَ نَذِلُّ.. لِغَيْرِ الوَاحِدِ.. الصَّمَدِ

وارْزُقْ لَنَا.. بَعْدَهُ.. السّلْوَانَ.. يَا خَلَفًا *** قدْ جَلَّ.. عنْ كُلِّ مَفْقُودٍ.. مَدَى الأمَدِ