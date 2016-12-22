جوائز للفائزين في مسابقة مركز البحوث الولاتي

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2013 21:18

الأخبار(نواكشوط) أقيم الثلاثاء حفل توزيع جوائز الإبداع في مجال التراث الولاتي ، حيث كانت الجائزة الأولى من نصيب الدكتور أحمد مولود ولد ايده عن بحثه "مساهمة في دراسة زخارف ولاته"

وحصل الباحث سيدي احمد ولد عبد القادر ولد خو على الجائزة الثانية عن بحثه "في جوب الالتفاتة إلى برنامج ولاته" فيما نال الباحث المعلوم ولد محمد الجائزة الثالثة عن بحثه حول "مكتبة المثقف الشنقيطي محمد يحي الولاتي نموذجا من خلال الرحلة الحجازية".



وخلال حفل توزيع الجوائز أوضح مستشار وزيرة الثقافة والشباب والرياضة محمدو ولد احظانا أن إنشاء هذه الجائزة يمثل مساهمة قيمة من المركز للتعريف بالتراث الولاتي الزاخر بالكنوز الثمينة وتوجيها للباحثين والمبدعين إلى الاهتمام به والإبداع في تقديمه.



وقال إن معرض لوحات الزخارف المنزلية الذي يواكب هذا الحدث يعتبر أكبر شاهد على الإبداع الحضري المتميز للمرأة الولاتية وعلى الدورالبارزالذي تنهض به في إعمار بيتها والعناية بتجميله، مضيفا أن هذا النشاط الهام يأتي في الوقت الذي يوم فيه قطاع الثقافة بتعبئة الوسائل الضرورية لتنظيم النسخة الرابعة من مهرجان المدن القديمة المقرر مطلع السنة المقبلة.



وبدوره أوضح حسني ولد الفقيه رئيس مركز البحوث والدراسات الولاتية أن إنشاء جائزة الإبداع في مجال التراث الولاتي والمعرض الذي يواكبها ينطلقان من وعي المركز بضرورة الإسهام في تشجيع التمييز والإبداع الثقافي والعلمي وتوجيه الباحثين والمبدعين من مختلف الاختصاصات والإسهام في رصد التراث الولاتي وجمعه وحفظه ودراسته وإثراء المكتبة التراثية الوطنية بأعمال جادة ورصينة.