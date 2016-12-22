رئيس تشاد معجب بالتراث الموريتاني

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 29 تشرين1/أكتوير 2013 13:13

الأخبار(نواكشوط) زار الرئيس التشادي ادريس ديبي اليوم الثلاثاء(29 – 10 -2013) المتحف الوطني وسط العاصمة نواكشوط ضمن برنامج الزيارة التي يقوم بها حاليا للبلد.



وقد استقبل الرئيس التشادي لدى وصوله المتحف من طرف وزيرة الثقافة والشباب والرياضة السيدة لاله منت الشريف والمدير العام للمتاحف بالوزارة السيد كان هاديا وعدد من العاملين بالمتحف.



وتجول الرئيس التشادي في مختلف أجنحة المتحف كما استمع إلى شروح حول محتوياته ونوعيات الكنوز التراثية والثقافية التي يحتوي عليها.



وعبر الرئيس التشادي في مختلف هذه المحطات عن إعجابه بمقدرات موريتانيا الثقافية والتراثية.