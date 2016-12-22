مسرحيو موريتانيا يخلدون يوم المسرح العالمي

تاريخ الإضافة: الخميس, 27 آذار/مارس 2014 22:19

الأخبار(نواكشوط) خلدت جمعية المسرحيين الموريتانيين مساء ا الخميس اليوم العالمي للمسرح بتنظيم أمسية فنية على خشبة المسرح بدار الشباب القديمة في نواكشوط.



وابرز الأمين العام لجمعية المسرحيين الموريتانيين باب ولد ميني في كلمة بالمناسبة أن الجمعية تخلد هذه السنة اليوم العالمي للمسرح تحت شعار "المسرح في خدمة الوطن".



وأوضح أن إنشاء مسرح وطني يمارس فيه الفن الراقي يعتبر مصالحة مع الذات ، وفرصة لتأسيس مستقبل وضاء يجعل العلم الوطني يرفرف خفاقا في سموات الابداع .