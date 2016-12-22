رئيس جامعة العلوم يشيد بأهمية التعليم عن بعد

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 25 آذار/مارس 2014 11:25

الأخبار(نواكشوط) قال رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب الدكتور أحمدو ولد حوبه، إن التعليم عن بعد أصبح اليوم الشغل الشاغل للدول المتطورة والسائرة في طريق النمو لدوره في توصيل الكثير من المعلومات على المستوى الاقتصادي والاجتماعي حيث استفاد من الطفرة الإعلامية التي شهدها العالم واصبح بموجبها قرية واحدة تنصهر فيها كافة المعطيات العلمية التي تحتاجها.



وأشاد ولد حوبه – في لقاء عقد بمناسبة انطلاق المرحلة الثانية من مشروع الجامعة الافتراضية الافريقية- بأهمية التعليم عن بعد.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الجامعة الافتراضية تريزينا افرنانديز، إن المتخصصين في مجال التهذيب والاقتصاد لاحظوا أن افريقيا يجب ان تتوفر على اقتصاد قادر على التنافس مما يفرض عليها توفير15% من اليد العاملة على مستوى من التعليم العالي.