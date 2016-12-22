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انتعاش الربى
- تاريخ الإضافة: الإثنين, 24 آذار/مارس 2014 16:09
بذكر ربوع غزة فالندوب
وما صنع العدا ألما أذوب
أتوق لعزتي وأحن وجدا
على مدن يدنسها الصليب
معاهد رسمها سحقت عيانا
ولا حدث تزول به الكروب
وشمس حصارها حقبا أبانت
بسالة من نوائبهم تشيبُ
نقاء جهادهم عِبَرٌ وذِكْرَى
وسر ثباتهم حدث عجيب
حماسُ منارة القدُس المُفَدَّى
بها يتحقق الأمل القريب
بكل مقاوم، وبكل فرد
ستنتعش الربى، فبه أهيبوا
أرى دولا تساورها المآسي
يراوغها الغريب، له تجيب
ترى همم البطولة في تراخ
مداهنة، يلازمها الرسوب
متى ستظل غزة في حصار
وأمتنا حميتها تغيـب
دمشق تئن تحت لظى عذاب
يدمرها وقد كثر النحيب
بكل شغافها لهَبٌ وميتٌ
وسيد شعبها "أَسَد" رهيب
تصول على العراق رُؤى عميل
تشيَّعَ في النخاع فكم يخيبُ
تجرع من تشيعه ذنوبا
فمن وحل الدماء متى يتوب
الشاعر: حناني ولد حناني hannanidah@yahoo.fr هاتف: 22604368