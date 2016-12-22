محاضرة عن جهود ولد بونه في تثبيت العقيدة الأشعرية

تاريخ الإضافة: السبت, 22 آذار/مارس 2014 10:53

الأخبار(العيون) في إطار أنشطة الموسم الثقافي الثاني لجامعة العلوم الإسلامية بالعيون، احتضنت قاعة المحاضرات بالجامعة، مساء أمس، محاضرة بعنوان: "جهود العلامة المختار ولد بون فى تثبيت العقيدة الأشعرية في بلاد شنقيط"، قدمها الدكتور سيد محمد ولد ابابه، أستاذ العقيدة بالجامعة، وقد ترأس الجلسة الدكتور أحمد دولة محمد الأمين، عميد كلية اللغة العربية.

وقد بدأ المحاضر عرضه بمناقب العلامة ولد بون ومؤلفاته، فقال عنه: "إنه الشيخ المختار ولد سعيد ولد بون الجكني، المولود قرب أبي تلميت سنة 1085هـ أو1100هـ، وقد أعطاه الله عمرا مديدا يناهز 160 سنة، كما وهب له ملكة الحفظ النادر، فشاع أنه حفظ العديد من المؤلفات دون أن يقرأها.

كما تطرق المحاضر بعد ذلك إلى شيوخ ابن بونه، فذكر منهم: المختار ولد حبيب، "اتفاغ الخطاط", أما تلاميذه فذكر منهم: سيد عبد الله ولد الحاج إبراهيم ، وعبد الله ولد الحاج احماه الله الغلاوي، وحرمة بن عبد الجليل العلوي.. وغيرهم.

ليتناول بعد ذلك العديد من المواضيع التي ألف فيها الشيخ مثل : النحو والأصول , وعلم البيان والمنطق ... إلى غير ذلك من المجالات العلمية.

أما المحور الثاني فقد خصصه الدكتور المحاضر لعلم العقيدة حيث عرفها بأنها تفيد معاني التصديق والتوثيق والتأكيد. أما من جانب الاصطلاح فإنها التصور الإسلامي الكلي فيما يتعلق بالكون أو الله جل جلاله, أوهي التصور الذي يجب الإيمان به.

كما تطرق للعقيدة الأشعرية من خلال أبي الحسن الأشعري المتوفى سنة 326 هـ، فقال عنه أنه كان من المعتزلة فى بداية حياته إلى أن هداه الله إلى الخروج منها ليكون من المدافعين عن مذهب أهل السنة، كما تطرق إلى جدلية العقل والنقل.

أما المحور الثالث فقد تناول فيه جهود ولد بون في ترسيخ الأشعرية في بلاد شنقيط والمتمثل أساسا في تأليفه العديد من المؤلفات في العقيدة الأشعرية، فضلا عن المساجلات التي دارت بينه مع خصومه وتلاميذه.

وقد عقب الدكتور محمد المختار ولد محمد فاضل، أستاذ العقيدة في الجامعة، على المحاضرة، فتطرق إلى مفهوم المذهب الأشعري، فبين أنه يعني تلك المرحلة الوسطى التي كان عليها الأشعري والتي مهد لها: الجويني وطورها الغزالي والرازي، وتلقفها أشاعرة الغرب الإسلامي، وكان رائدها محمد السنوسي الذي كان له الأثر المباشر على الأشعرية في بلاد شنقيط ليبين بهد ذلك أن المذهب الأشعري نتميز المجموعة من المميزات منها الاهتمام بالمنطق وعلم الكلام وقطبية النظر وحدوث العالم وحصر الصفات ومسألة التأويل مستعرضا جهود ابن بونه في هذه المميزات.

بعد ذلك تقدم الأساتذة بمداخلات أثرت الموضوع، ليستقبل المحاضران بعد ذلك أسئلة الطلاب واستشكالاتهم التي أجابوهم عنها.