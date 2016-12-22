نقاش دكتورا عن آليات التبادل التجاري في الفقه المالكي

تاريخ الإضافة: الخميس, 20 آذار/مارس 2014 11:10

الأخبار(نواكشوط) نقاش محمد عبد الرحمن ولد الشيخ محمد رسالة دكتورا  الاثنين الماضي بكلية الآداب في مدنية مكناس المغربية.

 

ويناقش الباحث راسلته تحت عنوان "آليات التبادل التجاري في الفقه المالكي".

 

وأشرف على نقاش البحث  الدكتور الجيلالي المريني، حيث حصل الباحث على درجة مشرف جدا مع توصية بالطبع.

 

ويعمل ولد الشيخ محمد حاليا باحثا في المركز الرسمي  للإفتاء بأبوظبي في دولة الإمارات.


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