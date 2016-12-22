معرض نسوى بألاك يعيد الاعتبار للمنتوج التقليدى (صور)

تاريخ الإضافة: السبت, 15 آذار/مارس 2014 19:30

الأخبار(ألاك) – شكلت الاحتفالات المقامة أخيرا فى مدينة ألاك عاصمة ولاية لبراكنه ضمن الفعاليات المخدة للعيد الدولى للمرأة فرصة لعرض آخر ما أبدعته أنامل النساء من المنتوج التقليدى فى أربع ولايات هى لبراكنه واترارزه وكوركل وتكانت فى محاولة لإبراز محورية دور المنتوج التقليدى فى حياة الموريتانيين خلال قرون خلت.

"الخيمة السوداء، أرحال، التيزياتن، التاديت، حصير آزاران، الفارو، الخبطه"، منتوجات تقليدية من بين أخرى تم عرضها داخل الجانب المخصص للريف ضمن المعرض النسوى الذى استمر لثلاثة أيام فى باحة دار الشباب بوسط المدينة وسط إقبال عليه من المتسوقين والراغبين فى الاستمتاع بإلقاء نظرة على تلك المنتوجات التى صار وجود أغلبها محصورا فى مناطق نائية من البلاد.

الصناعة التقليدية كانت هى الأخرى حاضرة بقوة فى المعرض النسوى وتم عرض منتوجات عديدة كانت حتى وقت قريب تعتبر من ضرورات الحياة عند الموريتانيين قبل وفرة المنتوجات الحديثة التى قلبت الحياة رأسا على عقب.

كما تم عرض منتوجات زراعية متنوعة من الحبوب والخضروات أنتجتها أنامل نسوية فى أكثر من 100 تعاونية وقام قطاع الشؤون الاجتماعية بشراء بعضها والتبرع به لنزلاء السجن المدنى بألاك.

وقد أشادت منسقة شؤون المرأة بلبراكنه توتو منت يعقوب فى حديث للأخبار على جانب المعرض بالفرص التى أتاحها المعرض لنفض الغبار عن المنتوج التقليدى معتبرة أن قطاعها خصص مبالغ نقدية هامة للمشتريات تشجيعا لصاحبات التعاونيات اللواتى جئن إلى المعرض من أربع ولايات داخلية.