مأساة (شعر)

تاريخ الإضافة: السبت, 15 آذار/مارس 2014 11:11

الشاعر / حدمين ولد سيد مولود - داكارعلى قمة الموج يعلو الصراخْ

تشيب المفارق إثر الضجرْ

فيشرخ زهر الحياة الجميلْ

فلا صوت يرقى لحد الوطرْ

تنادي المنية أطفالــــــــها

لدفئ الخلود وظل الشجرْ

فيصرخ طفل شريد هناك

على ضفة الحزن بين الحفرْ

ينام الأنام كــعاداتهــــم

وما نام دأبا كغير البشرْ

ويبكي فتبكي السما لبكاهْ

فيالك دمعٌ إذا تنحدرْ

فعذرا أخي إذ جفتك القلوب

وذكرك صار حديث السيرْ

حكاية مجد طوتها الليالي

على مثلها قد ينام الحجرْ

كأني بصوت يدمدم خلفي

وراء السفوح ولات مفرْ

أيا أمة الصمت ماذا دهاك؟؟

أيا أمة الصمت ماذا خطرْ

ببالك يوما فصرت دموعا

بهذي المآقي دما تنهمرْ

أحقا أخي سوف تغدو شريدا

طريح الفراش رهين الكدرْ