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غزة بين الحصار والنار (شعر)
- تاريخ الإضافة: الخميس, 13 آذار/مارس 2014 19:13
عنوانُ قصيدةٍ سبَقَ أنْ رَصَدْتُ فيها تَوَزُّعَ هذه المَدينةِ الأسْطورةِ، بيْنَ واقِعِ السِّجْنِ الكبيرِحِصَارًا، والفُرْنِ الكبيرِ نَارًا، والجُرْح الكَبيرِ انْصِهارَا، والقبْرالكبيرِ دَمَارًا، وبين استشرافها – رغم كل ذلك - في عرْسِها الكبير انتصارًا.. شاركوني إياها منجمة مقاطع...
1- السجن الكبير
*****
تحت الحصار
تعيش عزةُ
من زمانٍ
مغلقهْ
*****
سجنا كبيرا
مظلما
لا خبزَ إلا العزَّ
لا حلوى سوى التقوى
فغزةُ وحدها
ظلت تقاوم
مُرهقهْ
*****
ترنو إلى الإخوان
والأعداء
غيرَ مُفرِّقهْ
*****
فالأهل كالسِّندان
- في هذا الحصار -
وهؤلاء المعتدون
المِطرقهْ
غزة: الفرن الكبير
*****
واليوم
تحت النار
- ياللعار -
غزةُ مُحرَقهْ
*****
والكل
تقتحم المجازرُ
بيتَه
بل نفْسَه
بِدَعُ الدّمار مُوثَّقهْ
*****
دعْ ما سمعتَ به
فمن قد أُحْرِقوا
- في زعْمهمْ -
ها همْ بغزةَ
يُشعلون المَحرَقهْ
*****
في كل دارٍ
ألفُ نارٍ
غزةٌ
قد أصبحتْ
فُرْنا كبيرا
- رغم شحِّ الغاز -
يُشْوى فيه
شعبٌ كاملٌ
هذا هو النازي
وإلاّ فالبصائرُ
مطبَقهْ
*****
كيف العيونُ
تطيقُ
رؤيةَ ذلك البطْشِِ
الرهيبِ
مُحدِّقهْ؟
غزة الجرح الكبير
*****
ها غزةٌ
جرْحٌ.. كبيرٌ.. نازفٌ
صَبَغَ الوجودَ.. بِلوْنه
كلُّ المَشاهدِ
مِن دِما
أبناءِ غزةَ
مُغْرَقهْ
*****
أشلاؤهمْ
ملء الدماء
مُمَزَّقهْ
*****
وبيوتُهمْ
- بالسَّاكنيها -
كَومةٌ
أنقاضُها
مسحوقةٌ
ومُحرَّقهْ