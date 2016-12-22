تاريخ الإضافة: السبت, 08 آذار/مارس 2014 23:37

الشاعر / شيخنا ولد البان لأحمد ولد حمود الذي ارتقى إلى جوار ربه خلال مشاركته في معركة الانتصار للمصحف الشريف بموريتانيا، أهدي هذه الحروف...

قلبي تفطر.. دمعي سال هتانا *** لما رحلتَ وبات الحــزن عنـــوانا

قلبي تفطر.. يا روحي ويا كبدي*** يا درة في جبين الدهر قـــــــرآنا

يا روضة من رياض العز شامخة ***يــا قلعة من قـلاع المجد بركـانا

يا مهجة ترفع الأوطان قــاطبة *** تنيــــر دربي، وتهدي العـز ألوانا

أهديتَ للوطن المنكوب روح شذىً *** عُلِّقت في قمم العلياء تيجــانا

كافحت مرتديا ثوب الشموخ فما *** داهنت كلَّا، وما أبديت إذعـانا

خلدت في صحف التاريخ ملحمة *** تروي الإباء أهازيجـا وألحــانا

نلت الشهادة في درب يعززه *** هدي الكتاب، ونور العلم تبيـــانا

أنت الشهيد وأنت الفخر، مذ زمن *** تسطر المجد تاريخــا وبرهـانا

أنت الإمام وأنت الشيخ في وطني *** أنت الإباء وأنت العز مذ كانا

أنت النخيل عظيم في تجلــــــــده *** تقـــارع الضيم إسرارا وإعـــلانا

رسمت خطا عظيما دائما أبدا *** قدت الفكاح، وخضت الحرب نيرانا

لما رحلت سئمنا الأرض يا بطلا *** تهــدي دماءَك للقـــــرآن إيمـانا

تهدي شبابك غضا يافعا نضرا *** تهــدي حياتك للإســـلام قربانا

لا تختشي لومة في الله، وا أسفي *** ما يبتغي القوم من تمزيق أحشانا؟

روح الشهيد تفوح اليوم أصْوِرَةً *** يُعطر الكون آكامــا وشطــآنــا

ها نحن بعدك ركض لا يَمَلُّ إلى *** جنانك الخضر، وَا أفراحِ لقيانا

يزفك المجد إجـــلالا ومفخـــرة *** بشراك تلقى بدار الخلد رضوانا

تلقى نبيك في الجنات مبتســــما *** تقلب الطرف فـرحانا ونشـوانا

الحوض حولك والأنوار زاهية *** جزاؤك الحور... أزواجا وإخـوانــا

أما الذي اشتروا بالدين فانيةً *** يأتيهم الويل في الدنيا وأخــــــرانا

دان الوجود لدرب أنت مطلعه *** فيه الصمود وفيه المجد، بشرانا:

شمس الإباء على الأوطان ساطعة *** تروي الخلود... زمان النصر قد حانا