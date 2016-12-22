إلى شهيد المصحف... (شعر)

تاريخ الإضافة: السبت, 08 آذار/مارس 2014 23:37

الشاعر / شيخنا ولد البان الشاعر / شيخنا ولد البان لأحمد ولد حمود الذي ارتقى إلى جوار ربه خلال مشاركته في معركة الانتصار للمصحف الشريف بموريتانيا، أهدي هذه الحروف...

 

قلبي تفطر.. دمعي سال هتانا *** لما رحلتَ وبات الحــزن عنـــوانا

قلبي تفطر.. يا روحي ويا كبدي*** يا درة في جبين الدهر قـــــــرآنا

يا روضة من رياض العز شامخة ***يــا قلعة من قـلاع المجد بركـانا

يا مهجة ترفع الأوطان قــاطبة *** تنيــــر دربي، وتهدي العـز ألوانا

أهديتَ للوطن المنكوب روح شذىً *** عُلِّقت في قمم العلياء تيجــانا

كافحت مرتديا ثوب الشموخ فما *** داهنت كلَّا، وما أبديت إذعـانا

خلدت في صحف التاريخ ملحمة *** تروي الإباء أهازيجـا وألحــانا

نلت الشهادة في درب يعززه *** هدي الكتاب، ونور العلم تبيـــانا

أنت الشهيد وأنت الفخر، مذ زمن *** تسطر المجد تاريخــا وبرهـانا

أنت الإمام وأنت الشيخ في وطني *** أنت الإباء وأنت العز مذ كانا

أنت النخيل عظيم في تجلــــــــده *** تقـــارع الضيم إسرارا وإعـــلانا

رسمت خطا عظيما دائما أبدا *** قدت الفكاح، وخضت الحرب نيرانا

لما رحلت سئمنا الأرض يا بطلا *** تهــدي دماءَك للقـــــرآن إيمـانا

تهدي شبابك غضا يافعا نضرا *** تهــدي حياتك للإســـلام قربانا

لا تختشي لومة في الله، وا أسفي *** ما يبتغي القوم من تمزيق أحشانا؟

روح الشهيد تفوح اليوم أصْوِرَةً *** يُعطر الكون آكامــا وشطــآنــا

ها نحن بعدك ركض لا يَمَلُّ إلى *** جنانك الخضر، وَا أفراحِ لقيانا

يزفك المجد إجـــلالا ومفخـــرة *** بشراك تلقى بدار الخلد رضوانا

تلقى نبيك في الجنات مبتســــما *** تقلب الطرف فـرحانا ونشـوانا

الحوض حولك والأنوار زاهية *** جزاؤك الحور... أزواجا وإخـوانــا

أما الذي اشتروا بالدين فانيةً *** يأتيهم الويل في الدنيا وأخــــــرانا

دان الوجود لدرب أنت مطلعه *** فيه الصمود وفيه المجد، بشرانا:

شمس الإباء على الأوطان ساطعة *** تروي الخلود... زمان النصر قد حانا


مقابلة مع نائب مقاطعة أطار محفوظ ولد الجيد

والي آدرار للأخبار: الولاية منطقة خضراء وستستعيد دورها السياحي

وظائف ومناقصات

مناقصة لشراء معدات معلوماتية ومكتبة (الاقتصاد والمالي
فرص توظيف في دول الشرق الأدنى وشمال افريقيا
بيع 13 سيارة رئاسية بموريتانيا
بيع 2400 طنا من الزيوت النباتية بالمزاد العلني
مزاد علني لبيع 8557.920 طن من الأرز