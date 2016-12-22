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إلى شهيد المصحف... (شعر)
- تاريخ الإضافة: السبت, 08 آذار/مارس 2014 23:37
لأحمد ولد حمود الذي ارتقى إلى جوار ربه خلال مشاركته في معركة الانتصار للمصحف الشريف بموريتانيا، أهدي هذه الحروف...
قلبي تفطر.. دمعي سال هتانا *** لما رحلتَ وبات الحــزن عنـــوانا
قلبي تفطر.. يا روحي ويا كبدي*** يا درة في جبين الدهر قـــــــرآنا
يا روضة من رياض العز شامخة ***يــا قلعة من قـلاع المجد بركـانا
يا مهجة ترفع الأوطان قــاطبة *** تنيــــر دربي، وتهدي العـز ألوانا
أهديتَ للوطن المنكوب روح شذىً *** عُلِّقت في قمم العلياء تيجــانا
كافحت مرتديا ثوب الشموخ فما *** داهنت كلَّا، وما أبديت إذعـانا
خلدت في صحف التاريخ ملحمة *** تروي الإباء أهازيجـا وألحــانا
نلت الشهادة في درب يعززه *** هدي الكتاب، ونور العلم تبيـــانا
أنت الشهيد وأنت الفخر، مذ زمن *** تسطر المجد تاريخــا وبرهـانا
أنت الإمام وأنت الشيخ في وطني *** أنت الإباء وأنت العز مذ كانا
أنت النخيل عظيم في تجلــــــــده *** تقـــارع الضيم إسرارا وإعـــلانا
رسمت خطا عظيما دائما أبدا *** قدت الفكاح، وخضت الحرب نيرانا
لما رحلت سئمنا الأرض يا بطلا *** تهــدي دماءَك للقـــــرآن إيمـانا
تهدي شبابك غضا يافعا نضرا *** تهــدي حياتك للإســـلام قربانا
لا تختشي لومة في الله، وا أسفي *** ما يبتغي القوم من تمزيق أحشانا؟
روح الشهيد تفوح اليوم أصْوِرَةً *** يُعطر الكون آكامــا وشطــآنــا
ها نحن بعدك ركض لا يَمَلُّ إلى *** جنانك الخضر، وَا أفراحِ لقيانا
يزفك المجد إجـــلالا ومفخـــرة *** بشراك تلقى بدار الخلد رضوانا
تلقى نبيك في الجنات مبتســــما *** تقلب الطرف فـرحانا ونشـوانا
الحوض حولك والأنوار زاهية *** جزاؤك الحور... أزواجا وإخـوانــا
أما الذي اشتروا بالدين فانيةً *** يأتيهم الويل في الدنيا وأخــــــرانا
دان الوجود لدرب أنت مطلعه *** فيه الصمود وفيه المجد، بشرانا:
شمس الإباء على الأوطان ساطعة *** تروي الخلود... زمان النصر قد حانا