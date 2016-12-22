أيام ثقافية ورياضية في وادان

تاريخ الإضافة: السبت, 08 آذار/مارس 2014 14:47

الأخبار(نواكشوط) انطلقت مساء أمس الجمعة في مقاطعة وادان فعاليات الايام الثقافية والرياضية المنظمة من طرف الشبكة الجهوية للجمعيات الشبابية في ولاية آدرار.



وتحدث حاكم المقاطعة عمار ولد الشيخ عن المكانة التي يحتلها الشباب في السياسات الحكومية ودوره المحوري في تنشيط الساحة الثقافية بكل ما هو مفيد .



وثمن عمدة بلدية ودان المساعد شياخ ولد بيسار دور الشباب في تنمية مدينة وادان.



واعتبر رئيس الشبكة الجهوية للجمعيات الشبابية حم ولد اعبيد الايام الثقافية اكتمالا لحلقة العطاء الثقافي الذي نظمته الشبكة في كافة مقاطعات ولاية آدرار مبرزا الاثر البالغ لهذا النشاط في توطيد الوحدة والتعارف، مثمنا العناية الخاصة لرئيس الجمهورية لشريحة الشباب.